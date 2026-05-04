La puntata de Il paradiso delle signore in onda martedì 5 maggio segna un passaggio fondamentale nella narrazione della decima stagione. Dopo il clamoroso matrimonio saltato del giorno precedente, la soap entra in una fase più emotiva e riflessiva, fatta di partenze dolorose e ritorni carichi di conseguenze. Al centro dell’episodio ci sono due eventi chiave: la decisione definitiva di Irene di lasciare Milano e il ritorno di Odile, finalmente ritrovata ma profondamente cambiata.

Irene parte con Johnny: il Paradiso perde la sua capocommessa

La puntata si apre con una scelta ormai irreversibile: Irene raggiunge Johnny ed è pronta a partire con lui per un lungo viaggio, lasciandosi alle spalle tutto ciò che è accaduto negli ultimi giorni.

Una decisione che ha il sapore di una fuga, ma anche di un tentativo di ricominciare lontano da una realtà che non sente più sua.

La sua partenza ha però un impatto immediato sul grande magazzino. Le Veneri si ritrovano improvvisamente senza la loro capocommessa e devono riorganizzarsi in fretta, tra difficoltà pratiche e un vuoto umano difficile da colmare. Irene, infatti, non era solo una figura di riferimento lavorativo, ma anche un punto di equilibrio emotivo per tutto il gruppo. Intanto Cesare prova a reagire con dignità all’abbandono subito, cercando di mantenere il controllo nonostante la ferita ancora aperta.

Matteo salva Odile: il ritorno segna un nuovo inizio

Parallelamente, la trama offre una svolta decisiva sul fronte più drammatico: Matteo riesce finalmente a riportare a casa Odile, ponendo fine ai giorni di angoscia vissuti da Adelaide e da tutta la famiglia.

Il ritorno della ragazza è accolto con grande affetto, ma non coincide con un vero lieto fine.

Odile appare infatti profondamente segnata dall’esperienza vissuta. I ricordi continuano a tormentarla e la giovane manifesta il desiderio di chiudere definitivamente con il passato, arrivando a voler cancellare ogni legame con i Marchesi. Una reazione che evidenzia quanto il trauma sia ancora vivo e che apre interrogativi importanti sul suo futuro.

Tra addii che lasciano il segno e ritorni carichi di dolore, la puntata del 5 maggio si configura così come un momento di svolta per Il paradiso delle signore, ponendo le basi per nuovi equilibri destinati a ridefinire i rapporti tra i protagonisti nelle settimane successive.