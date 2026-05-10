Nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore in onda dall'11 al 15 maggio in prima visione su Rai 1, Marta riceverà una proposta lavorativa lontana da Milano. Adelaide, invece, deciderà di aiutare Marcello Barbieri dopo aver scoperto dell'incidente di Rosa.

Marta riceve un'offerta lavorativa

Mirella non riuscirà ad accettare il ritorno di Luigi, anche se desidererà offrire a Michelino una stabilità famigliare. La venere permetterà comunque all'uomo di passare del tempo col figlio.

Intanto, l'iniziativa legata al Giro D'Italia creata da Botteri otterrà un grandissimo successo.

In questa circostanza, Concetta conquisterà un nuovo cliente dopo essere diventata venere per sopperire all'assenza di Irene.

Cesare, invece, si rifarà vivo dopo aver udito l'appello radiofonico di Irene e Johnny. L'uomo verrà aiutato da Johnny per uscire da una situazione difficile.

Successivamente Marta si accingerà a prendere parte all'evento organizzato dal Vicariato Lombardo al Circolo. Adelaide (Vanessa Gravina) rifiuterà di partecipare alla serata, che avrà un grande successo. Sarà in questa circostanza che Marta riceverà un'offerta lavorativa per un progetto a Roma.

Adelaide corre in aiuto di Marcello

Le anticipazioni della soap opera italiano rivelano che Odile verrà incoraggiata da Matteo a seguire il proprio intuito creativo per la realizzazione della nuova linea della Galleria Milano Moda.

La donna verrà aiutata dal fratello di Marcello e Botteri a ritrovare l'entusiasmo nel lavoro di squadra.

Barbieri, invece, sarà preoccupato quando riceverà una telefonata dal Vietnam che lo informerà del ferimento di Rosa. La novità arriverà alle orecchie di Adelaide, la quale offrirà a Marcello il suo aiuto per riportare la giornalista in Italia.

Cesare ha fatto perdere le proprie tracce

Nel frattempo, negli ultimi episodi de Il Paradiso delle signore andati in onda ad inizio maggio in televisione, Umberto (Roberto Farnesi) è apparso in ansia per le mosse fatte da Odile in seguito al suo ritorno alla Galleria Milano Moda. La ragazza ha deciso di mandare indietro gli abiti che aveva creato Greta, creando un danno in azienda.

Umberto ha chiesto aiuto a Matteo nella speranza che potesse aiutare sua figlia a cambiare idea. Ma Odile non ha voluto sentire ragioni, rivendicando la propria autonomia e rifiutando l'aiuto dei suoi cari.

Mirella, invece, è apparsa preoccupata, temendo che suo figlio avesse incontrato una persona poco affidabile. Infine Cesare ha fatto perdere le proprie tracce in seguito alle mancate nozze con Irene Cipriani, che ha preferito scappare da Milano insieme a Johnny.