Negli episodi di Un Posto al sole in onda dall'11 al 15 maggio, Ornella e Raffaele litigheranno furiosamente in quanto l'uomo si mostrerà geloso del rapporto della moglie con Vanni. Inoltre Serena sarà sconvolta da un nuovo incubo e vorrà scoprire qualcosa in più sulla relazione tra Monica e Maurizio

Cristina, invece, non vorrà perdonare Greta, mentre Lorenza e Diego si avvicineranno.

Otello indica Renato come suo sostituto

Serena avrà un altro incubo che la porteranno ad avere sempre più perplessità sulla relazione tra Monica e Maurizio. Per questo motivo indagherà per scoprire cosa è realmente successo tra di loro.

Intanto Manuela organizzerà un incontro tra Jimmy ed il suo nuovo nonno, ma questo tipo di rapporto che si creato porterà ad incrinare i rapporti con Micaela. Lorenza, invece, conquisterà la fiducia di Diego.

Nel frattempo Otello non riuscirà più a gestire da Indica il ruolo di amministratore e pertanto sarà deciso a lasciare il suo incarico. Come suo successore nominerà Renato, che riterrà la persona più scrupolosa a Palazzo Palladini. Poggi si mostrerà preoccupato, ma accetterà di essere il sostituto di Testa ed inizierà a dare le prime disposizioni in merito ai lavori da fare nel palazzo.

Le tensioni tra Greta e Cristina aumentano

Roberto riuscirà a sottrare un importante inserzionista pubblicitario alla radio di Mori.

Intanto Cristina non avrà nessuna intenzione di perdonare Greta per avere tradito Eduardo e le tensioni tra le due non accenneranno a diminuire. Marina, invece, non sopporterà la presenza di Fournier nella vita sua e del marito e pertanto prenderà una scelta inattesa. Inoltre Rosa riceverà un libro da Pino che le farà vedere sotto un altro punto di vista la sua storia con Damiano.

Nel frattempo Guido e Mariella saranno in ansia per la prima uscita di Sergio e Bice. In tutto questo, Maurizio spiegherà la sua versione dei fatti su Monica, mentre Anna si terrà distante da Alberto proprio nello stesso momento in cui l'uomo passerà dei momenti di complicità con Gianluca. Ornella e Raffaele, invece, litigheranno a causa della gelosia dell'uomo verso Vanni.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Stella non ne ha potuto più di essere respinta da Eduardo e ha deciso di allearsi con Angelo e Rino. Inoltre Raffaele ha voluto una sorpresa alla moglie, ma ha constatato che è cresciuto il rapporto tra lei e Vanni.

Gianluca, invece, ha mostrato diversi segni di insofferenza di fronte alla mancata relazione con Anna ed Alberto si è mostrato dispiaciuto per quanto fatto al figlio.