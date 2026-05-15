Nuovo cambio di programmazione per La forza di una donna, la soap turca che negli ultimi mesi ha conquistato milioni di telespettatori nel pomeriggio di Canale 5. A partire da lunedì 18 maggio, Mediaset ha deciso di modificare il palinsesto daytime cancellando la serie dalla fascia pomeridiana. Una scelta che ha subito acceso il dibattito tra i fan della dizi con protagonista Bahar.

Secondo le ultime indiscrezioni televisive, la soap non sarà più trasmessa nel consueto slot del daytime feriale e lascerà spazio a una nuova produzione destinata a rilanciare gli ascolti del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset.

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Perché La forza di una donna viene cancellata dal daytime

La decisione di Mediaset sarebbe legata all’avvicinarsi del gran finale della soap turca. Dopo mesi di programmazione quotidiana e ascolti molto positivi, l’azienda avrebbe scelto di “preservare” gli ultimi episodi per un appuntamento speciale in prima serata.

La soap con Bahar, infatti, si avvia verso la conclusione definitiva e i vertici del Biscione starebbero preparando un finale-evento capace di attirare il pubblico del prime time.

Negli ultimi mesi, La forza di una donna si è confermata una delle serie turche più seguite del daytime di Canale 5, raggiungendo ottimi risultati Auditel e diventando un appuntamento fisso per il pubblico pomeridiano.

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Cosa andrà al posto della soap nel pomeriggio di Canale 5

Al posto de La forza di una donna arriverà la fiction turca Racconto di una notte, già trasmessa in prima serata nelle scorse settimane.

Dal 18 maggio, quindi, sarà proprio questa nuova serie a occupare lo spazio pomeridiano precedentemente riservato alla soap con Bahar. L’obiettivo di Mediaset sarebbe quello di aumentare la visibilità della fiction e trainare il pubblico verso gli appuntamenti del weekend della rete.

Il cambio di programmazione rappresenta una vera rivoluzione per il daytime di Canale 5, soprattutto considerando il forte legame che il pubblico aveva instaurato con la protagonista della serie turca.

Quando andrà in onda il finale de La forza di una donna

Nonostante lo stop nel daytime, la soap non sparirà del tutto dai palinsesti Mediaset. Gli episodi conclusivi saranno infatti trasmessi in prima serata su Canale 5.

Secondo le anticipazioni circolate in queste ore, il gran finale dovrebbe andare in onda venerdì 22 maggio in prime time, con un appuntamento speciale dedicato alle ultime vicende di Bahar e degli altri protagonisti della serie.

Una scelta strategica che punta a trasformare la conclusione della soap in un vero e proprio evento televisivo.

Fan delusi dal cambio di programmazione

La notizia della cancellazione dal daytime ha generato numerose reazioni sui social. Molti telespettatori si sono detti sorpresi dalla decisione di Mediaset, soprattutto considerando il successo ottenuto dalla soap negli ultimi mesi.

Sui forum e sulle pagine dedicate alle serie turche, tanti utenti hanno espresso disappunto per la sospensione pomeridiana, chiedendo alla rete di mantenere invariato l’appuntamento quotidiano fino al finale definitivo.

Non è la prima volta che Mediaset modifica la programmazione delle soap turche di successo: negli ultimi mesi anche altre produzioni hanno subito stop improvvisi, spostamenti di fascia oraria e cancellazioni temporanee.

Mediaset rivoluziona il daytime di Canale 5

Il mese di maggio si preannuncia quindi ricco di cambiamenti per il palinsesto Mediaset. Tra nuove fiction, finali di stagione e rimodulazioni degli orari, il daytime di Canale 5 subirà una trasformazione importante.

La chiusura di La forza di una donna segna la fine di una delle soap turche più amate dal pubblico italiano negli ultimi anni, ma allo stesso tempo apre la strada a nuove produzioni destinate a raccoglierne l’eredità.