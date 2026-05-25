Maria si accorgerà di essere incinta nelle prossime puntate de La Promessa: la prima ad accorgersene sarà Pia, ma la cameriera si confiderà con don Samuel.

Le anticipazioni rivelano che dopo una serata ad una festa Maria tornerà ubriaca. Da quel momento la sua vita cambierà per sempre e la cameriera non saprà come affrontare la gravidanza.

Il ritorno di don Samuel a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto Maria tornerà sotto i riflettori. Nelle puntate in onda in Italia, la cameriera ha appena salutato Samuel che si è congedato con un bacio.

Il parroco dovrà affrontare il processo che riguarda la sua scomunica, ma tornerà presto al palazzo. Il ritorno di Samuel sarà una grande gioia per Maria, ma la cameriera avrà anche un'amara sorpresa: Samuel non è stato scomunicato e indossa di nuovo l'abito talare. Tutte le speranze di un futuro con lui svaniranno e Maria da quel momento non farà altro che provare a dimenticare Samuel, ma sarà molto difficile. La cameriera soffrirà terribilmente e il parroco proverà a starle accanto, ma lei lo allontanerà visto che è proprio lui la causa dei suoi pianti. Una sera, Maria si recherà ad una festa a Lujan e alzerà un po' troppo il gomito per anestetizzare i suoi pensieri. La cameriera tornerà al palazzo ubriaca e a soccorrerla sarà proprio Samuel.

Dopo questo episodio, la vita riprenderà come sempre, ma Maria inizierà ad avere dei malori sempre più frequenti e il suo comportamento farà insospettire Pia.

Maria disperata per il suo futuro

Nelle prossime puntate de La Promessa, Petra si ammalerà e Maria le starà accanto. Durante la sua assistenza, la cameriera avrà spesso una nausea incontrollabile, ma non sarà solo questo a preoccupare Pia. Maria avrà un appetito fuori dal normale e spesso arriverà in ritardo al lavoro perché non riuscirà a svegliarsi in tempo. Pia avrà una sola domanda per la ragazza: "Sei incinta?". Maria negherà con forza, ma con il passare dei giorni si renderà conto che i sospetti di Pia erano più che legittimi. La ragazza non farà altro che sfuggire a don Samuel, ma lui la metterà alle strette e la costringerà a giustificare il suo strano comportamento.

Maria confiderà al parroco che aspetta un figlio e sarà disperata perché non avrà idea di come affrontare questa situazione. La ragazza spiegherà che il padre del bambino è un amico incontrato alla feste de Lujan in cui si era ubriacata.