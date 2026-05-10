Le imminenti trame della soap La Promessa si preannunciano cariche di tensione e colpi di scena pronti a stravolgere gli equilibri tra nobili e servitù. Le anticipazioni spagnole delle prossime puntate in onda su Rete 4 rivelano che al centro della narrazione emerge finalmente una verità sepolta da tempo che riguarda il tragico destino di Jana, mentre le alte sfere della nobiltà si trovano a gestire scandali che rischiano di trascinare il casato dei Luján davanti alla giustizia. Tra ricatti spietati e drammi personali che colpiscono i protagonisti più amati, l'atmosfera a palazzo diventa irrespirabile, segnando un punto di non ritorno per molti dei suoi abitanti.

Il segreto di Vera e la furia dei Marchesi

La tranquillità di Alonso viene bruscamente interrotta dalla scoperta della reale identità di Vera, che si rivela essere la figlia del Duca di Carril. Questa notizia scatena un pericoloso braccio di ferro tra il Marchese e il Duca, il quale non esita a passare al contrattacco con una minaccia senza precedenti. L'uomo infatti è pronto a denunciare i padroni de La Promessa per sequestro di persona se dovessero tentare di ostacolare i suoi piani o rivelare i suoi tentativi di estorsione. In questo clima di sospetto e timore legale, la posizione della ragazza diventa sempre più precaria, costringendo i signori del palazzo a scelte drastiche per evitare uno scandalo pubblico che potrebbe distruggere definitivamente il buon nome della famiglia.

La verità sull'assassina di Jana e il dramma di Adriano

Mentre nelle stanze nobiliari si consumano lotte di potere, Pia fa una scoperta agghiacciante tra vecchie lettere che cambierà per sempre la sua percezione del passato. La governante riesce finalmente a dare un volto all'assassina di Jana, identificando in Leocadia la responsabile del delitto. Questo segreto logora Pía dal profondo, rendendo ogni incontro con la donna un supplizio psicologico quasi insopportabile. Parallelamente, il palazzo è scosso dalla tragedia di Adriano che, dopo un barlume di speranza medica, riceve la conferma definitiva della sua cecità irreversibile. Questo dramma sanitario si intreccia con i sospetti di Ricardo sulla morte di Ana e con l'inaspettato arrivo di un telegramma dalla Casa Reale, suggerendo che il destino di Curro stia per incrociarsi con le più alte sfere del potere spagnolo.