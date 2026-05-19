La modella danese Laila Hasanovic, compagna del tennista Jannik Sinner, ha catalizzato l’attenzione sul red carpet del 79esimo Festival di Cannes. La sua apparizione, alla première del film ‘Amarga Navidad’, è stata un momento di grande visibilità. La scelta di un abito total white ha subito suscitato curiosità. Il look, etereo ed elegante, presentava un corpetto ricamato con petali di organza, disegnando con grazia la sua silhouette. Un prezioso collier di brillanti e i lunghi capelli sciolti completavano l’immagine.

Il look “da sposa” a Cannes

L’elemento più discusso della mise di Laila Hasanovic a Cannes è stato il suo abito bianco, il cui sapore nuziale non è passato inosservato. Il vestito, arricchito da dettagli come un piccolo strascico e ricami floreali, ha fatto emergere l’interpretazione di possibili “prove generali” per un futuro matrimonio con Jannik Sinner. Questa scelta stilistica, da parte della modella nota per la sua discrezione, ha alimentato un vivace dibattito e numerose congetture sul prossimo passo nella relazione della coppia, senza dichiarazioni ufficiali.

La storia di Laila Hasanovic e Jannik Sinner

La relazione tra Laila Hasanovic e Jannik Sinner ha avuto inizio nel 2025. La coppia ha optato fin da subito per una discrezione assoluta.

Le conferme pubbliche sono arrivate gradualmente: prima attraverso le parole del campione, che in diverse interviste ha ammesso di essere innamorato, poi con la presenza assidua di Laila ai tornei di Sinner. Spesso, la modella è stata avvistata accanto ai familiari di Jannik, a testimonianza di un legame consolidato. Agli Internazionali di tennis, ad esempio, ha seguito le partite accanto a Marc, il fratello di Jannik Sinner. Questa progressione, unita all’audace scelta dell’abito a Cannes, suggerisce un’evoluzione nel loro percorso.

L’evento di Cannes si configura come un ulteriore tassello nella narrazione pubblica della coppia, un momento di visibilità che, pur mantenendo la loro riservatezza, li vede protagonisti sulla scena internazionale. La modella danese e il campione di tennis gestiscono la loro unione con equilibrio tra vita privata e apparizioni mediatiche.