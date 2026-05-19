Lorenzo Salvetti, il diciottenne veneto vincitore della venticinquesima edizione di “Amici”, il celebre talent show di Maria De Filippi, ha condiviso le sue prime impressioni e i progetti futuri dopo il trionfo. L'artista ha sottolineato come l'esperienza nel programma abbia rappresentato una vera rinascita, sia artistica che personale. Salvetti ha ammesso di aver affrontato il percorso con iniziali dubbi e paure, ma di aver trovato nella scuola di “Amici” la forza per superare le insicurezze e maturare.

Il percorso ad Amici: rinascita e crescita

Per Salvetti, “Amici” ha offerto una seconda opportunità significativa, giunta dopo la sua partecipazione a X Factor nel 2024, dove aveva raggiunto la finale. L'ingresso nella scuola è stato inizialmente segnato da timori legati al confronto con l'esperienza precedente e al rischio di pregiudizi. Tuttavia, il giovane cantante ha saputo trasformare queste difficoltà in una preziosa occasione di crescita. Ha enfatizzato l'importanza della disciplina e dello studio quotidiano, elementi fondamentali per rafforzare la sua identità artistica. La convivenza con gli altri allievi e il lavoro con professionisti del settore sono stati determinanti per il suo sviluppo.

Famiglia, sogni e futuro musicale

La prima dedica dopo la vittoria è andata alla sua famiglia, costante fonte di sostegno. Salvetti ha espresso il desiderio di continuare a fare musica, concentrandosi sull'identità artistica e sull'ampliamento del repertorio. Tra i suoi obiettivi più ambiziosi figura la partecipazione al Festival di Sanremo, un sogno per molti artisti. Il giovane ha anche annunciato l'imminente pubblicazione del suo primo EP, “Stupida Vita”, previsto per il 22 maggio, e un tour instore. Non sono mancati i ringraziamenti ad Achille Lauro, suo giudice a X Factor, e alla coach di “Amici”, Lorella Cuccarini, che lo ha guidato.

Chi è Lorenzo Salvetti: tra radici e ispirazioni

Lorenzo Salvetti è un talentuoso cantautore e polistrumentista, originario della provincia di Verona.

La sua passione per la musica ha radici nell'infanzia, coltivata anche grazie al supporto dei genitori. Salvetti suona la chitarra e il pianoforte, e ha studiato canto barocco. Le sue ispirazioni spaziano dai grandi nomi della musica italiana, come Claudio Baglioni, Lucio Dalla e Lucio Battisti, fino ad artisti contemporanei. La sua autenticità e la capacità di emozionare il pubblico sono state chiavi del suo successo. Salvetti ha condiviso apertamente anche fragilità personali, come la timidezza e la balbuzie, rivelando come la musica sia diventata per lui un potente strumento di espressione e crescita, aiutandolo a superare ostacoli e a scoprire una maggiore sicurezza.