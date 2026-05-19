Dal 21 maggio torna su Sky e in streaming su NOW l'atteso strategy game Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. La seconda stagione dell'esperimento sociale, prodotto da Blu Yazmine e condotto da Fabio Caressa, vede dodici persone comuni immerse nuovamente nella giungla malese per affrontare un impegnativo trekking con il minimo indispensabile per la sopravvivenza. Il programma, che ripropone il suo tema centrale di etica individuale, spirito di gruppo e tentazioni, sarà disponibile anche in replica su TV8.

L'edizione di quest'anno si svolge in condizioni estreme: temperature che raggiungono i 40 gradi, un'umidità del 98%, percorsi caratterizzati da salite impervie, mangrovie, acqua, fango e una natura ostile.

La “Compagnia delle Tentazioni”, il gruppo di partecipanti, dovrà compiere scelte difficili, bilanciando il bene comune con il guadagno individuale durante le due settimane di viaggio.

Il meccanismo del gioco è chiaro: a ogni tappa, i concorrenti si trovano di fronte a tentazioni che potrebbero facilitare la gara. Tuttavia, ogni volta che una tentazione viene accettata, il montepremi finale, inizialmente fissato a 300.000 euro, viene decurtato. Le conseguenze di una singola scelta ricadono sull'intero gruppo, poiché l'importo della tentazione viene sottratto dal premio in palio. Come ha sottolineato Fabio Caressa, il format è un vero esperimento sociale: «ognuno a casa si è rispecchiato nelle scelte dei partecipanti perché come nella vita nel gioco ti vedi costretto a fare delle scelte tra etica e denaro, tra sé e il gruppo e a seconda del momento puoi modificare quel che pensi».

Il conduttore ha ribadito il carattere dinamico del programma: «Abbiamo deciso di ripetere l’esperimento perché scelte e conseguenze sono sempre diverse».

I protagonisti e le novità della stagione

I dodici partecipanti selezionati per questa seconda stagione provengono da diverse regioni italiane e rappresentano varie estrazioni sociali e professionali. Tra loro figurano infermieri, freelance, impiegati, volontari, commessi, imprenditori, ma anche figure più mature come traslocatori e ingegneri. I nomi dei concorrenti sono: Marilina (Bologna), Simona (Milano), Chiara (Ancona), Sebastiano (Milano), Roberto (Viterbo), Daniele (Milano), Meryem (Napoli), Adele (L’Aquila), Marco (Milano), Riccardo (Sammichele di Bari), Fabrizio (Milano) e Luana (Brescia).

Nel corso dell'esperienza, ogni componente assumerà ruoli diversi, inclusa la cruciale figura di guida della Compagnia, responsabile delle decisioni collettive.

Non mancheranno le sorprese: due special guest d'eccezione, Orietta Berti e Alessandro Borghese, interverranno come "diavoli tentatori", proponendo prove e decisioni inattese che metteranno ulteriormente alla prova i partecipanti. Tra le novità di quest'anno, il percorso prevede tappe ancora più impegnative e una serie di colpi di scena imprevedibili. È confermata anche la presenza dello sportello ATM all'interno della giungla, che offrirà ai singoli partecipanti la possibilità di effettuare prelievi individuali e segreti, con un impatto diretto sul montepremi comune.

Le tentazioni potranno essere rivolte al singolo o all'intero gruppo, alimentando costantemente la tensione tra interesse personale e collettivo.

Meccaniche, montepremi e programmazione

La struttura del gioco prevede due settimane continuative di trekking, una vera prova di resistenza fisica e psicologica. Ogni scelta compiuta dai partecipanti avrà ripercussioni sui finalisti, che al termine della gara si divideranno il montepremi residuo. Il percorso è studiato per accentuare il dilemma morale, e la conduzione di Caressa accompagnerà i concorrenti senza esprimere giudizi, invitando il pubblico a immedesimarsi nei dodici protagonisti e a riflettere sulle proprie scelte in situazioni analoghe.

Il format si distingue per la capacità di mettere in scena conflitti reali tra esigenze individuali e sociali, esacerbati dal contesto proibitivo della foresta malese.

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo sarà trasmesso ogni giovedì in prima serata alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, con disponibilità on demand e su Sky Go. A partire dal 26 maggio, le repliche saranno visibili ogni martedì in chiaro su TV8. La popolarità della scorsa edizione ha consolidato il format come un “fenomeno televisivo”, capace di stimolare il dibattito pubblico su temi come l'etica, il comportamento collettivo e il rapporto tra denaro e morale, ampliando la platea degli spettatori grazie alla sua diffusione su più piattaforme.