Le prossime puntate spagnole de La Promessa saranno segnate da eventi drammatici che coinvolgeranno Adriano e Martina. Le anticipazioni rivelano che l’uomo si troverà ad affrontare una grave malattia che, nel giro di poco tempo, avrà conseguenze devastanti sulla sua vita, arrivando a compromettere anche la sua vista.

Tutto avrà inizio quando Adriano si dedicherà anima e corpo ai lavori del rifugio, impegnandosi senza sosta per portare avanti il progetto. La fatica eccessiva, però, finirà per metterlo a dura prova: ben presto inizierà ad accusare un forte malessere accompagnato da febbre alta.

Nonostante le sue condizioni, Adriano proverà a resistere, ma con il passare dei giorni la situazione diventerà sempre più preoccupante.

Accanto a lui ci sarà Martina, che seguirà con crescente apprensione l’evoluzione della malattia. La ragazza cercherà in tutti i modi di convincerlo a fermarsi e a pensare alla sua salute, ma ogni tentativo sembrerà inutile. Il peggioramento sarà infatti rapido e improvviso, al punto da costringere Adriano a letto.

Nel frattempo, la situazione sentimentale tra i due sarà già piuttosto complessa. Dopo la partenza di Catalina, che lascerà un vuoto importante nella vita di Adriano, Martina si avvicinerà sempre di più a lui. Tra i due nascerà un legame profondo, destinato a trasformarsi in qualcosa di più intenso.

Tuttavia, la giovane si troverà combattuta tra i sentimenti che prova per Adriano e il rapporto con Jacobo, scegliendo infine di restare con quest’ultimo per evitare tensioni e scandali.

La Promessa, Adriano ha la febbre alta e perde la vista

Martina continuerà a dedicarsi anche ai suoi progetti sociali, concentrandosi in particolare sul rifugio, che diventerà centrale nelle sue attività. Quando il progetto verrà approvato, i lavori partiranno ufficialmente e Adriano sarà tra i principali protagonisti della ristrutturazione, impegnandosi senza risparmiare energie.

Proprio questo sforzo eccessivo, però, avrà conseguenze pesanti. Nelle fasi successive della malattia, Adriano apparirà sempre più debole e confuso.

Martina, sempre più in ansia, arriverà a controllarlo anche durante la notte e lo troverà in condizioni critiche, preda del delirio causato dalla febbre alta.

La Promessa, spoiler Spagna: Adriano diventa cieco

Il momento più drammatico arriverà al risveglio: Adriano si accorgerà con terrore di non riuscire più a vedere. La perdita della vista rappresenterà un duro colpo, che getterà Martina nello sconforto. La ragazza, disperata, si attiverà immediatamente per cercare aiuto, consapevole della gravità della situazione e delle possibili conseguenze per il futuro dell’uomo.

Le puntate si preannunciano quindi ricche di tensione e colpi di scena, con sviluppi destinati a cambiare profondamente le dinamiche tra i personaggi.