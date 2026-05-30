Al Festival della Tv di Dogliani, il 30 maggio 2026, Paola Barale ha ripercorso la sua carriera e riflettuto sul ruolo della televisione. Ha condiviso momenti personali, come la perdita della madre e il difficile percorso legato all'Alzheimer, definendo la fine delle sofferenze "una sorta di liberazione" per la famiglia. La conduttrice ha espresso un punto di vista critico sulla televisione odierna e sui programmi crime: “Spesso si perde di vista che dietro quelle storie ci sono persone vere, famiglie e dolori reali. È una sorta di gogna, come quando si metteva in piazza qualcuno e si tiravano le pietre.”

Negli ultimi anni, Paola Barale si è allontanata dai riflettori, ammettendo: “Spesso mi addormento davanti alla tv.” La proposta di Citofonare Rai2, al fianco di Paola Perego, è giunta inaspettata ma ha subito suscitato il suo entusiasmo.

“Mi auguro che non sia una breve parentesi. Credo molto in questo programma e spero che sia una ripartenza,” ha dichiarato, descrivendo il format come “un contenitore leggero, con musica, comicità e intrattenimento.”

Citofonare Rai2: novità e cast

L'ingresso di Paola Barale nel cast di Citofonare Rai2 segna una novità per la stagione 2026, con l'uscita di Simona Ventura e l'affiancamento a Paola Perego. Il programma del weekend di Rai2 raddoppia, andando in onda sabato e domenica. Le due conduttrici, "Paola & Paola", hanno già collaborato nel 2008 a La Talpa (edizione sudafricana), con Perego alla conduzione e Barale inviata. L'ufficializzazione è avvenuta a pochi giorni dal debutto. Tra i primi ospiti annunciati figura Marisa Laurito.

La sua presenza, forte dell'esperienza con Mike Bongiorno e a La sai l'ultima? su Mediaset, inaugura una nuova fase nella programmazione del weekend di Rai2.

Carriera e futuro televisivo

A Dogliani, Paola Barale ha rievocato gli inizi accanto a Mike Bongiorno e il passaggio a Mediaset. Tra le esperienze, la staffetta con Simona Ventura a La sai l'ultima? e il ruolo di inviata a La Talpa. Ha affrontato con ironia la storica etichetta di "Madonna italiana": “Io a Madonna non somiglio più. È Madonna che oggi somiglia un po’ a me.” Ha scelto, in diverse fasi, di allontanarsi dallo schermo per esigenze personali e professionali. Ora, con Citofonare Rai2, si prepara a una nuova sfida televisiva, portando la sua esperienza in un format disteso e inclusivo. L'appuntamento, confermato da sabato 4 aprile 2026 alle ore 11.15, rappresenta un'occasione di rilancio fortemente voluta, con grande fiducia e motivazione per questa nuova fase professionale.