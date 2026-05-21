Il celebre game show musicale Sarabanda Celebrity fa il suo atteso ritorno in prima serata su Italia 1, con la conduzione di Enrico Papi. Il programma, che ha lasciato un segno nella storia della televisione italiana, si presenta al pubblico in una veste completamente rinnovata, pur mantenendo intatta la sua essenza originale, fatta di sfide a tutto ritmo e giochi incentrati sulla musica.

Un format rinnovato con celebrità in gara

La nuova edizione di Sarabanda Celebrity propone una formula che fonde sapientemente gli elementi classici che hanno reso il programma un cult con nuove e avvincenti sfide.

Otto celebrità, suddivise in due squadre da quattro componenti ciascuna, si affronteranno in una serie di prove che metteranno alla prova la loro memoria musicale, l'intuizione e la prontezza. L'obiettivo primario è accumulare quanti più punti e jolly possibile, elementi fondamentali per affrontare con successo il decisivo gioco finale.

Per la prima puntata, è previsto un confronto dinamico tra due team d'eccezione. La prima squadra sarà composta da Jake La Furia, Donatella Rettore, Paolo Ruffini e Violante Placido. A sfidarli, il secondo team vedrà protagonisti Anna Tatangelo, Elisabetta Gregoraci, Fabio Fognini e Roberto Lipari.

I giochi iconici e le nuove sfide

Il cuore pulsante di Sarabanda Celebrity risiede nella varietà e nell'originalità dei suoi giochi, che spaziano dall'indovinare titoli di canzoni eseguite dal vivo, al riconoscimento di artisti misteriosi, fino a prove di squadra che richiedono perfetta sincronia e collaborazione.

Ecco un dettaglio dei giochi che animeranno le puntate:

Playlist : Indovinare titoli di canzoni eseguite dal vivo dopo un indizio. Vince chi arriva a 7 punti.

: Indovinare titoli di canzoni eseguite dal vivo dopo un indizio. Vince chi arriva a 7 punti. Pentagramma : Ogni brano indovinato svela una parola di una strofa misteriosa. Vince chi ricostruisce due strofe su tre.

: Ogni brano indovinato svela una parola di una strofa misteriosa. Vince chi ricostruisce due strofe su tre. Cantante misterioso : Indovinare l'identità di un artista celato per aggiungerlo al team e ottenere un componente extra.

: Indovinare l'identità di un artista celato per aggiungerlo al team e ottenere un componente extra. Medley : Le squadre devono indovinare 3 medley (legati al cantante misterioso, alla sua epoca o genere) per aggiudicarsi la manche.

: Le squadre devono indovinare 3 medley (legati al cantante misterioso, alla sua epoca o genere) per aggiudicarsi la manche. In&Out : Cantare il pezzo mancante di un brano interrotto in perfetta sincronia. Il punto va a chi si ricongiunge correttamente con la traccia.

: Cantare il pezzo mancante di un brano interrotto in perfetta sincronia. Il punto va a chi si ricongiunge correttamente con la traccia. Canzone sbagliata : Correzione di un verso modificato da Enrico Papi per conquistare il punto.

: Correzione di un verso modificato da per conquistare il punto. Rubajolly : Tentare di far perdere jolly agli avversari, con il rischio di perderli a propria volta in caso di sconfitta.

: Tentare di far perdere jolly agli avversari, con il rischio di perderli a propria volta in caso di sconfitta. Compilation : 90 secondi per indovinare gli interpreti di vari brani. Vince chi totalizza più risposte esatte.

: 90 secondi per indovinare gli interpreti di vari brani. Vince chi totalizza più risposte esatte. Cuffie : Un concorrente con le cuffie deve indovinare canzoni mimate dai compagni, basandosi solo sui gesti entro un tempo stabilito.

: Un concorrente con le cuffie deve indovinare canzoni mimate dai compagni, basandosi solo sui gesti entro un tempo stabilito. Tempo : In due manche, le squadre indovinano titoli di brani originali. Una linea grafica segreta scandisce il tempo; la squadra con il turno allo scadere perde la manche.

: In due manche, le squadre indovinano titoli di brani originali. Una linea grafica segreta scandisce il tempo; la squadra con il turno allo scadere perde la manche. Asta musicale : Il classico gioco “la indovino con una…”. Ogni squadra sceglie con quante note provare a indovinare le canzoni da una frase enigmatica. Vince chi arriva a 5 punti dopo 8 brani.

: Il classico gioco “la indovino con una…”. Ogni squadra sceglie con quante note provare a indovinare le canzoni da una frase enigmatica. Vince chi arriva a 5 punti dopo 8 brani. 7X30: Il leggendario gioco finale. In 30 secondi, un concorrente per squadra deve indovinare 7 canzoni, potendo passare, usare jolly o rispondere. Vince chi ne indovina di più o conserva più tempo.

Enrico Papi: il volto di Sarabanda

La conduzione di Enrico Papi è un elemento distintivo e fondamentale di Sarabanda Celebrity.

Noto per aver ideato e portato al successo il format originale di Sarabanda, Papi ha consolidato la sua carriera televisiva negli anni Novanta. La sua capacità di coinvolgere il pubblico con uno stile ironico, diretto e inconfondibile lo ha reso un volto familiare e amato della televisione italiana, conducendo numerosi programmi di intrattenimento.