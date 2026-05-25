Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate che andranno in onda dall'1 al 7 giugno svelano che Halit per riconquistare Yildiz le farà un dono prezioso chiedendo pubblicamente la sua mano davanti a tutti.

Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda da lunedì 1 a domenica 7 giugno prendono il via dal tentativo di Halit di riconquistare il cuore di Yildiz. Con l'aiuto di Asuman, durante l'inaugurazione della sua nuova villa, Argun farà dono alla donna di una collana preziosa e poi le chiederà pubblicamente di sposarla.

La proposta di nozze verrà festeggiata in modo adeguato ma durante il party dei finti poliziotti irromperanno alla festa e rapiranno Zehra. Kerim riuscirà a salvare la ragazza e Ender furiosa accuserà Sahika del complotto. Per vendicarsi, Sahika rivelerà a Kaya la verità sulle quote appartenenti a Ender e così il matrimonio dei due entrerà in crisi. Intanto, Mert intimerà a Kerim di non lasciarsi sopraffare dai sentimenti.

Ender vuole mettere Sahika in imbarazzo

Yildiz organizzerà una festa a tema per il compleanno di Caner. Nel frattempo, Ender dopo aver accusato Sahika di aver provocato la tensione con suo marito le proporrà di accordarsi tra loro, ma in realtà metterà in piedi un nuovo complotto ai danni della cognata.

Infatti, durante la festa di Caner, sapendo di essere ascoltata da Sahika, Ender dirà che anche Kerim festeggia lo stesso giorno e che bisognerebbe comprare un regalo anche per lui. Ender tenterà così di mettere in imbarazzo Sahika che infatti preparerà una festa a sorpresa invitando perfino alcuni dirigenti della società.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, Yildiz ha fatto al conoscenza di Kerim, ma Ender le ha consigliato di tenersi a distanza da lui. Nel frattempo, Halit ha trovato del denaro nel suo cappotto e ha scoperto che il figlio ha venduto la sua chitarra per rendersi utile. Ender e Kaya hanno scoperto che il figlio lavora come lavapiatti alla caffetteria dell'università. Sahika ha dato un passaggio ad Ender, ma durante il tragitto si è verificato un incidente.