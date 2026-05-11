Nelle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 12 al 15 maggio i protagonisti della soap su Rete 4 saranno costretti a fare i conti con sentimenti irrisolti, tradimenti nascosti e decisioni che potrebbero cambiare definitivamente le loro vite. Tra chi tenta di dimenticare il passato e chi continua a nascondere dolorose verità, il clima si carica di tensione e colpi di scena.

Un amore segreto vicino al crollo

La situazione più delicata resta quella che coinvolge Vincent e Katja. I due, schiacciati dal peso della colpa, decidono di interrompere la loro relazione clandestina nel tentativo di non distruggere Markus, ignaro di tutto.

Tuttavia, mettere fine ai sentimenti si rivela molto più complicato del previsto.

A complicare ulteriormente le cose interviene Fanny, profondamente amareggiata dall’atteggiamento di Vincent. La donna arriva quasi a raccontare tutta la verità a Markus, lasciandogli intuire di conoscere dettagli compromettenti sul figlio, ma all’ultimo sceglie di fermarsi, preferendo continuare a custodire il segreto.

Nel frattempo Markus, inconsapevole del tradimento che lo circonda, parte insieme a Vincent per una gita in montagna con l’obiettivo di recuperare il loro rapporto. Durante il soggiorno al rifugio, l’uomo si apre in un momento particolarmente toccante, raccontando al figlio quanto sia stato importante l’amore nato con Katja.

Un racconto che mette Vincent ancora più in crisi. La situazione precipita nella notte, quando il giovane, sopraffatto dai sentimenti, pronuncia nel sonno il nome di Katja. Markus sente tutto chiaramente, lasciando presagire conseguenze imprevedibili.

Larissa ed Henry sempre più vicini, Maxi sceglie di cambiare vita

Parallelamente, anche sul fronte sentimentale le emozioni non mancano. Larissa continua ad avvicinarsi a Henry, cercando conforto nel dolore mai superato per la perdita del fratello Aron. La complicità tra i due cresce giorno dopo giorno e il loro legame diventa sempre più intenso.

Henry, però, prova a mantenere le distanze. Nonostante l’evidente sintonia, il ragazzo evita di lasciarsi andare e resiste ai tentativi di Larissa di conquistarlo.

Una situazione che rischia comunque di creare nuovi conflitti, soprattutto per Maxi.

Quest’ultima, infatti, soffre ancora per il brusco allontanamento di Henry e fatica a comprendere le ragioni del suo comportamento. Dopo settimane di delusione e amarezza, Maxi prende finalmente una decisione drastica: smettere di guardare al passato e iniziare una nuova fase della sua vita.

Intanto Miro tenta di concentrarsi sui propri obiettivi personali e decide di partecipare a un concorso fotografico. Senza che lui lo sappia, Greta aveva già inviato una sua immagine di nascosto, ma lo scatto era stato respinto. La svolta arriva quando Miro riesce finalmente a immortalare un rarissimo cervo bianco, fotografia che potrebbe cambiare tutto per lui.