Dopo lo stop del 1° maggio per lasciare spazio al tradizionale Concertone, Un posto al Sole torna su Rai 3 lunedì 4 maggio con una puntata decisiva per diversi protagonisti di Palazzo Palladini. Le anticipazioni della soap segnalano infatti una giornata particolarmente delicata per Alberto, sempre più coinvolto nel rapporto con Anna, mentre il figlio Gianluca si avvicina a una scoperta dolorosa che potrebbe cambiare tutto. Sul fronte di Eduardo, invece, la situazione si complica ulteriormente a causa di Stella, pronta a schierarsi contro di lui.

Intanto Guido e Mariella si trovano alle prese con una missione tutt’altro che semplice. La soap riprende così una settimana ricca di colpi di scena e nuove fratture emotive.

Gianluca scopre una bugia di Alberto: il rapporto padre-figlio vacilla

Uno dei nodi centrali della puntata del 4 maggio riguarda Alberto Palladini e suo figlio Gianluca. Dopo essersi avvicinato sempre di più ad Anna, Alberto si ritrova costretto a fare i conti con il peso dei sensi di colpa e con una verità che ha tenuto nascosta troppo a lungo.

Gianluca, infatti, scopre che suo padre gli ha mentito per proteggerlo e questa rivelazione lo colpisce profondamente. Il giovane si sente tradito e comincia a mettere in discussione il rapporto con Alberto proprio nel momento in cui quest’ultimo sembrava aver ritrovato un equilibrio affettivo.

Il racconto doloroso del fratello di Anna, inoltre, contribuisce a rafforzare ulteriormente il legame tra lei e Alberto, ma rende ancora più evidente il conflitto interiore dell’uomo.

Stella si ribella a Eduardo, mentre Guido e Mariella cercano di riportare la pace

Parallelamente, cresce la tensione attorno a Eduardo. Dopo l’ennesimo rifiuto ricevuto, Stella decide di non restare più in silenzio e sceglie di vendicarsi. La donna si schiera apertamente dalla parte dello zio e del fratello, contribuendo a un piano che rischia di mettere seriamente in difficoltà Eduardo e di cambiare gli equilibri della vicenda.

Sul fronte più leggero, ma non meno complicato, Guido e Mariella provano invece a fare da pacieri tra Massaro, Gerry e Bice.

I due si mettono al lavoro per organizzare una mediazione che dovrebbe riportare serenità, ma fin dall’inizio il compito si rivela molto più difficile del previsto. Tra tensioni familiari e alleanze inaspettate, la puntata del 4 maggio apre ufficialmente una delle settimane più movimentate della stagione.