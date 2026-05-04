Oggi, 4 maggio, la puntata di Uomini e donne è stata quasi interamente dedicata al ritorno in studio di Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa. I due sono stati attaccati da diversi componenti del cast, tutti convinti del fatto che il cavaliere avrebbe perso in giro Simona Cannata. Se il protagonista del trono Over si è giustificato sostenendo che avrebbe telefonato alla dama prima di riproporsi alla ex, la diretta interessata ha fornito una versione un po' diversa dell'accaduto in una storia che ha postato su Instagram poche ore fa.

Il ritorno che fa discutere

Nel corso della puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 4 maggio Sebastiano ha detto che avrebbe telefonato a Simona prima di andare all'Isola d'Elba da Elisabetta e che in quell'occasione avrebbe interrotto la loro brevissima relazione (durata circa 48 ore, secondo quanto è stato raccontato oggi in studio).

La coppia è stata criticata da diversi componenti del parterre Over, ma gli attacchi più pungenti sono arrivati da entrambi gli opinionisti del programma.

"Siete falsi, avete preso in giro tutti. Avevate un accordo e lui ha usato Simona", hanno detto Gianni e Tina quasi all'unisono.

ORA in studio a #UominieDonne: Sebastiano ed Elisabetta! pic.twitter.com/9DaZ2PgZEU — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 4, 2026

Lo sfogo dell'ex dama di Uomini e donne

Al termine della puntata su Canale 5, Simona ha preso la parola su Instagram e ha dato la sua versione dei fatti.

"Grazie a Gianni e Tina per il rispetto e la fiducia che hanno espresso nei miei confronti", ha esordito l'ex dama di Uomini e donne in una storia che ha postato sul suo profilo poche ore fa.

La parte più interessante del messaggio, però, è quella in cui la donna ha smentito Sebastiano e quello che ha raccontato in tv: "Una telefonata post pesce per chiudere? Assolutamente nessuna, mai".

Il parere degli spettatori

Elisabetta e Sebastiano sono stati criticati sia in studio che sui social, dove in queste ore sono apparsi tantissimi commenti negativi sul loro ritorno a Uomini e donne da fidanzati.

"Il viscido e l'urlatrice, non ci erano mancati", "Falsi e bugiardi", "Che pagliacci", "Rimanessero all'Isola d'Elba", "Finalmente hanno lasciato lo studio", "Un circo", "Quanto scommettiamo che a settembre saranno di nuovo lì da ex?", "Che perdita di tempo", si legge su X il 4 maggio.