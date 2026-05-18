Nel corso delle puntate di Un posto al sole in onda dal 25 al 29 maggio su Rai 3, diversi protagonisti si troveranno ad affrontare momenti particolarmente complicati sul piano personale e sentimentale.

Rossella inizierà a interrogarsi sempre di più sulla relazione con Gianluca. Alcuni dubbi, rimasti a lungo nascosti, torneranno infatti a farsi sentire con forza, mettendo in difficoltà la ragazza e creando distanza all’interno della coppia.

Anche Alberto vivrà giorni molto delicati. L’avvocato prenderà una decisione importante riguardo ad Anna e sarà pronto a tutto pur di difendere ciò che prova.

Le sue scelte, però, finiranno per avere conseguenze pesanti sugli equilibri intorno a lui.

Spazio poi alle tensioni tra Raffaele e Ornella. Un messaggio inviato da Vanni alla donna scatenerà infatti la gelosia del portiere di Palazzo Palladini. La situazione degenererà rapidamente e tra i due coniugi nascerà un duro confronto. A complicare ulteriormente le cose sarà la crescente vicinanza tra Ornella e Vanni, che continuerà a insistere con una proposta destinata a creare ulteriori dubbi: trasferirsi in Argentina. Ornella si troverà così davanti a una scelta difficile tra la famiglia costruita a Napoli e una possibile nuova vita all’estero.

Periodo complicato anche per Manuela, che riceverà da Maurizio una notizia inattesa e dolorosa.

La giovane dovrà fare i conti con una nuova delusione proprio mentre sperava di ritrovare serenità e stabilità emotiva.

Un posto al sole, Rosa ha problemi con la scuola

Rosa, invece, sarà alle prese con i problemi legati alla scuola serale. Le numerose assenze rischieranno di compromettere il suo percorso scolastico e la donna farà il possibile per conciliare studio, lavoro e impegni familiari.

Nel frattempo Stefano tenterà di recuperare il rapporto con Greta. L’uomo proverà a riavvicinarsi alla donna nella speranza di ottenere una seconda possibilità, ma il risultato non sarà affatto scontato.

Non mancheranno infine momenti più leggeri grazie a Guido e Mariella, coinvolti in una cena organizzata da Bice insieme a Massaro.

Quella che doveva essere una semplice serata si trasformerà presto in una situazione ricca di tensioni, battute ironiche e momenti imbarazzanti.

Sul fronte lavorativo, Michele proporrà una novità per il programma radiofonico. Convinto di aver scoperto un giovane comico promettente, ne parlerà con Rossella, Silvia e Nunzio, anche se non tutti si mostreranno subito favorevoli all’idea.