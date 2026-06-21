Forbidden fruit subirà un importante cambio di programmazione per quanto concerne la sua messa in onda per il mese di luglio sui teleschermi di Canale 5. La serie tv turca non verrà più trasmessa di sabato pomeriggio a partire dal 4 luglio. Una scelta per permettere il debutto di Be my sunshine, altro sceneggiato turco pronto a conquistare il pubblico italiano.

Forbidden fruit si ferma al sabato pomeriggio dal mese di luglio

Il mese di luglio vedrà importanti cambi di programmazione. Forbidden fruit subirà un modifica di palinsesto come trapelato dal portale Tutta un'altra tv.

La serie tv che narra le vicende di Yildiz e Ender non andrà più in onda sette giorni su sette sui teleschermi di Canale 5 com'era accaduto in queste settimane. La dizi turca, infatti, perderà l'appuntamento al sabato pomeriggio a partire dal prossimo 4 luglio. Una decisione che Mediaset ha deciso di compiere per permettere il debutto di un nuovo sceneggiato, sempre in prima visione su Canale 5.

Be my sunshine subentra a Forbidden fruit

Da sabato 4 luglio non andranno più in onda appuntamenti di Forbidden fruit al pomeriggio. Le vicende di Yildiz, Ender ma anche di Halit e Kerim dovranno lasciare il posto a Be my sunshine, nuova serie tv turca trasmessa per la prima volta sulla piattaforma Mediaset Infinity.

I piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di puntare su un nuovo prodotto turco per intrattenere il pubblico italiano. La storia di Haziran e Poyraz sarà trasmessa ogni sabato su Canale 5 a partire dalle ore 14:20 con un triplo appuntamento.

La storia di Haziran e Poyraz in arrivo dal 4 luglio

Ma di cosa di parla Be my sunshine? La trama della nuova serie tv che debutterà dal 4 luglio sui teleschermi di Canale 5 rivela che Haziran è una ragazza di città che ama lo stile di vita d'Istanbul. La sua vita subisce una svolta radicale quando la sua azienda la manda su di un'isola esotica per svolgere un'importante missione ovvero raccogliere informazioni per convincere Poyraz a vendere la sua terra per costruire un resort.

Ma l'uomo si rifiuta di accettare l'offerta. Haziran si accorge di stare distruggendo Poyraz e per questo vuole correre ai ripari. Molto presto, la protagonista scopre che la sua vita non è più ad Istanbul ma sull'isola dove l'amore, cambia completamente la sua vita.

I protagonisti sono gli attori Ayca Aysin Turan nel ruolo di Harizan e Alp Navruz in quello di Poyraz. Il cast principale vede anche la presenza di Ipek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak e Eylül Ersöz. La serie tv è composta da 25 bolum ma la versione italiana è divisa in episodi più brevi che verranno trasmessi nel corso di questa stagione estiva.