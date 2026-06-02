Le trame delle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma dall'8 al 13 giugno sui teleschermi di Canale 5 rivelano che la festa di fidanzamento di Yigit e Lila vivrà momenti di paura quando lui accuserà un malore. Sahika, invece, ricatterà Mert dopo essere stata smascherata.

Yigit colpito da un malore alla sua festa di fidanzamento

Mert informerà Kerim che rischia di mandare a monte il loro piano per far fallire l'azienda Argun se continua a pensare ad Yildiz. Ma l'uomo non vorrà sentir ragioni, continuando a corteggiare spudoratamente la sorella di Zeynep.

Nel frattempo, Yigit e Lila decideranno di sposarsi nuovamente dopo aver capito di non poter fare a meno l'uno dell'altra. Le famiglie dei due fidanzati si riuniranno per organizzare la loro cerimonia di fidanzamento. Il tradizionale rito del caffè rischierà di trasformarsi in una disgrazia quando Yigit accuserà un malore.

Sahika ricatta Mert dopo essere stata smascherata

Le anticipazioni settimanali di Forbidden fruit rivelano che Asuman vorrà che sua figlia dia una seconda chance ad Halit. La donna deciderà di portare Yildiz in pellegrinaggio sulla tomba di Telli Baba. Una volta tornata a casa, la sorella di Zeynep riceverà una sorpresa da Kerim, che la lascerà senza parole. La donna, a questo punto, dirà ad Ender che l'imprenditore e Sahika hanno finto di stare insieme, tanto da voler continuare a conoscerlo.

Allo stesso tempo, Yildiz (Eda Ece) cercherà di far decollare la sua idea imprenditoriale.

Mert, invece, smaschererà Sahika, che arriverà a ricattarlo per ottenere il suo silenzio. La darklady organizzerà poi un piano per vendicarsi di Ender.

Zehra è stata portata via da due finti poliziotti

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit andate in onda ad inizio giugno sui teleschermi di Canale 5, Halit ha chiesto ad Asuman di aiutarlo a riappacificarsi con sua figlia. L'imprenditore ha cercato di riconquistare la sua ex moglie invitandola in un elegante ricevimento in occasione dell'acquisto di una lussuosa villa. Halit ha sorpreso Yildiz con l'acquisto di una preziosa collana e poi le ha fatto una romantica proposta di matrimonio davanti a tutti gli invitati.

Ma ecco, che un evento inatteso ha sconvolto improvvisamente la festa. Zehra è stata portata via dai dei finti poliziotti con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti ritrovate nella sua tasca. Il pubblico ha scoperto che si è trattato di un piano di Mert e Kerim per guadagnarsi la fiducia di Halit. I due collaboratori si sono offerti d'aiutare l'imprenditore nelle ricerche di Zehra. Infine Ender e Kaya sono apparsi sempre più ai ferri corti a causa delle bugie di lei.