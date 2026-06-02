Nei nuovi episodi della soap turca Racconto di una notte, Mahir Yilmaz (Burak Deniz) non avrà più lo stesso atteggiamento di prima nei confronti di Canfeza Kilimci (Su Burcu Yazgi Coşkun), appena scoprirà la vera identità del comandante corrotto Rasit Kara (Mesut Akusta).

Mahir libera Canfeza dalla villa di Selim

Ben presto, Canfeza rinuncerà a sposare Mahir abbandonandolo all’altare, per proteggere lui e Sila dalle grinfie di Selim. Quest’ultimo rinchiuderà la giovane in una camera della sua villa, ma a liberarla, ci penserà ancora una volta Mahir, grazie a Kursat.

In particolare, quest’ultimo ferirà Selim alle spalle con un colpo di pistola, facendolo finire in ospedale in condizioni critiche. A quel punto, Mahir farà sapere a Canfenza di essere tornato a far parte della polizia, dopodiché la porterà nel capanno in cui hanno dormito insieme quando lei è scappata per non sposare Selim.

Mahir comincerà a mostrarsi freddo nei confronti di Canfeza, e le dirà anche di non essere più lo stesso di prima. Tuttavia, il ragazzo assicurerà a Canfeza di voler diventare ancora suo marito.

Mahir e Canfeza tornano alla villa Yilmaz dopo essersi sposati

Convinta che Mahir sia rimasto deluso da lei, Canfeza si giustificherà, dicendogli di averlo lasciato per impedire a Selim di fargli del male.

Nonostante ciò, il commissario di polizia continuerà a essere distaccato con Canfeza.

Dopo il matrimonio al municipio, i telespettatori avranno modo di capire il motivo del cambiamento di Mahir. Nello specifico, tramite un flashback, si vedrà Kursat rivelare a Mahir che Boris, il mandante dell’omicidio del suo defunto padre Mehmet, è il comandante Rasit. Per finire, Asaf e Afet non la prenderanno affatto bene, quando vedranno suo nipote Mahir ritornare alla loro tenuta insieme a Canfenza.

Riepilogo: Kursat ha provato a intimidire la figlia

Di recente, dopo che sua madre Ezra ha avuto un brutto presentimento, Kursat è riuscito a raggiungere la location in cui si è svolto il matrimonio religioso tra la figlia Canfeza e Mahir. L’anziano uomo ha provato a intimidire Canfeza, dicendole che Selim avrebbe ucciso Sila, per spingerla a non sposarsi legalmente.