Virginio "Gerry" Scotti ha ricevuto il 15 giugno 2026 la laurea magistrale honoris causa in Scienze e tecniche della comunicazione dall'Università dell'Insubria di Varese. La cerimonia, svoltasi nell'Aula Magna dell'ateneo, ha visto la partecipazione della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e della rettrice Maria Pierro. Questo riconoscimento celebra la lunga e influente carriera del celebre conduttore televisivo.

La ministra Bernini ha elogiato Scotti, definendolo una figura capace di entrare "nelle case degli italiani con grande garbo, educazione e rispetto".

Scotti, visibilmente emozionato, ha espresso un'emozione pari a quella di una laurea non conseguita quarant'anni fa, evidenziando la "sacralità e il rispetto" che l'istituzione accademica prevede.

Ripercorrendo la sua carriera, Scotti ha ricordato gli inizi in radio e pubblicità, dove il linguaggio appreso è stato "come frequentare un altro corso universitario". Per quattro decenni, con la televisione commerciale, ha applicato e innovato quel linguaggio, osservando una profonda evoluzione dei media: "È davvero come prendere uno dalla preistoria e portarlo in un’epoca molto più evoluta".

Sulla capacità di comunicare con diverse generazioni, Scotti ha attribuito il successo alla fortuna e, soprattutto, alla costante umiltà: "non sentirsi mai paghi, mai arrivati...

Bisogna stare sempre dall’altra parte, essere sempre studenti".

Il percorso verso il riconoscimento accademico

La laurea honoris causa a Gerry Scotti è frutto di un'iniziativa avviata quattro anni fa da Depsa, autore televisivo e docente di Sociologia della televisione e dello spettacolo all'Università dell'Insubria. Depsa ha manifestato grande soddisfazione per il riconoscimento, sottolineando il legame personale e professionale con Scotti, con cui ha collaborato anche a "La Corrida". Ha inoltre ricordato come questo merito accademico fosse un desiderio che avrebbe reso felice il padre del conduttore.

Alla cerimonia erano presenti il Magnifico Rettore Maria Pierro e il professor Giulio Facchetti.

L'ingresso di Scotti in aula magna è stato salutato da un lungo applauso della comunità accademica, a testimonianza del prestigio della sua figura nel mondodella comunicazione.

L’Università dell’Insubria e il valore della comunicazione

L'Università degli Studi dell’Insubria, con sedi a Varese e Como, offre percorsi formativi in Scienze e tecniche della comunicazione. L'ateneo si distingue per la didattica innovativa e la collaborazione con professionisti, come il docente Depsa. Il Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio è un riferimento per la formazione in comunicazione, attento alle trasformazioni del settore.

Con il conferimento della laurea a Gerry Scotti, l'Università ha riconosciuto il ruolo cruciale dei media e dei loro protagonisti nello sviluppo culturale e sociale.

Questo gesto valorizza il contributo di Scotti alla trasformazione dei linguaggi radiofonici e televisivi, riflettendo il suo monito a "essere sempre studenti" e a mantenere un'apertura costante all'apprendimento.