Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Rete 4 rivelano che Manuel impedirà a Cristobal di cacciare Pia e Ricardo dalla tenuta per via della loro relazione peccaminosa. Il maggiordomo capo deciderà di vendicarsi della coppia, declassandosi a semplici sguatteri.

Manuel impedisce a Cristobal di cacciare Pia e Ricardo

Cristobal scoprirà che Pia e Ricardo hanno una relazione peccaminosa. Il maggiordomo capo parlerà con entrambi i dipendenti, offrendo la possibilità di lavorare solo ad uno di loro alla tenuta.

Ricardo dirà di essere disponibile ad andarsene per aiutare Pia, che sarebbe altrimenti impossibilità a mantenere suo figlio. Tutto questo creerà il disappunto dei dipendenti che costringeranno Manuel a intervenire per difendere Pia e Ricardo. L'erede del marchesato ordinerà a Cristobal di annullare l'ordine imposto ai due, desideroso che rimangono a lavorare alla tenuta. Il maggiordomo capo fingerà di mantenere la calma davanti a Manuel per poi lamentarsi con Leocadia, la sua amante.

Pia e Ricardo declassati a semplici sguatteri

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia liquiderà in fretta e furia le rimostranze di Cristobal, dando ragione a Manuel. Intanto Angela verrà rapita da Lorenzo, disposto a tutto pur di sposarla mentre Il maggiordomo capo aggirerà l'ordine di Manuel, declassando Pia e Ricardo a semplici sguatteri.

I due cercheranno di ribellarsi di fronte ad una drastica riduzione dello stipendio. Cristobal avvertirà loro che possono andare via in qualunque momento poiché La Promessa non è una prigione. Allo stesso tempo, Santos darà manforte al maggiordomo capo, prendendosi gioco del padre, ormai diventato di un grado sotto di lui.

Ricardo ha sofferto per la mancata promozione a maggiordomo capo

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa in onda ad inizio giugno su Canale 5, Angela ha deciso di rimanere alla tenuta, seguendo il suggerimento di Curro che le ha promesso il massimo sostegno. Manuel ha deciso di assumere Enora per via del suo talento nella costruzione di motori aerei. Tono è apparso felice per l'assunzione della collega, per la quale ha iniziato a nutrire un debole.

Catalina e Martina, invece, sono entrate nel panico in seguito all'arrivo del barone di Valladares alla tenuta. Tutti sono rimasti sorpresi quando Ricardo non è stato chiamato a sostituire Romulo, andato in pensione. Cristobal è stato assunto come maggiordomo capo, tanto che la servitù si è sentita tradita ed indignata da tale scelta. Ricardo ha sofferto moltissimo perché credeva di meritarsi la promozione.