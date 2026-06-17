Nel corso degli episodi turchi di Forbidden fruit previsti prossimamente su Canale 5, Mert Kara diventerà il marito di Zehra, ottenendo un posto di prestigio nell'azienda Argun. Halit, invece, perderà la vita dopo una caduta dalle scale.

Mert sposa Zehra

Tutto inizierà quando Halit otterrà l'affido esclusivo del piccolo Halitcan e Mert, sposato con Zehra, entrerà nelle sue grazie dopo aver fatto in modo che Kerim venisse arrestato. Il giovane si trasformerà nel vero e proprio braccio destro dell'imprenditore, che nel frattempo verrà abbandonato dai figli che si trasferiranno all'estero.

Halit prenderà una decisione che sarà disapprovata da Sahika ed Ender. L'uomo penserà di andare in pensione e per questo informerà Mert di voler prendersi sei mesi di tempo per capire il da farsi. Halit affiderà il comando dell'azienda all'ex complice di Kerim, che accetterà il vantaggioso accordo.

Halit cade dalle scale e perde la vita

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Sahika ed Ender cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote ad Halit, poiché in possesso di una parte dell'azienda. Entrambe decideranno di andare a casa dell'uomo per spiegargli il motivo della loro contrarietà. Allo stesso tempo, Yildiz si introdurrà a villa Argun per fare visita di nascosto al figlio. La donna riuscirà ad abbracciare Halitcan grazie alla complicità di Aysel.

La sorella di Zeynep verrà sorpresa da Halit, appena ritornato a casa. L'uomo furioso si scaglierà contro l'ex moglie, arrivando a sbatterla contro un muro. A questo punto, interverranno Sahika ed Ender che prenderanno le difese di Yildiz. Sarà in questa circostanza che Halit cadrà dalle scale durante il parapiglia perdendo la vita dopo aver sbattuto la testa contro uno spigolo. Sahika, Ender, Yildiz e Aysel diranno alla polizia che l'imprenditore è rimasto vittima di un incidente domestico, tanto che tutti quanti parteciperanno ai solenni funerali dello sfortunato uomo. Lila ed Erim torneranno da Londra per prendere parte all'ultimo viaggio del padre.

Il signor Argun ha offerto a Kerim un nuovo contratto più conveniente

Nel frattempo, nelle ultime puntate della soap opera turca andate in onda ad inizio giugno in televisione, Kerim ha fatto credere ad Halit che un'azienda concorrente fosse intenzionata a sottrarlo all'Argun holding con un'offerta vantaggiosa. Il signor Argun ha offerto all'uomo un nuovo contratto più conveniente col potere di firma. Un piano perfettamente orchestrato da Kerim con la complicità di Mert. Kaya, invece, ha scoperto che Ender non ha ceduto le sue quote aziendali e per questo ha avuto un brutto litigio con lei.