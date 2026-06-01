I nuovi episodi di Forbidden Fruit 4 in onda da lunedì 8 al venerdì 13 giugno, vedono Sahika disposta a tutto per mettere in atto la sua vendetta ma Mert dopo averla scoperta la mette alle strette. Intanto Lila e Yigit vogliono sposarsi, quindi viene organizzata una festa di fidanzamento ma durante il rito del caffè l'uomo accusa un malore che scatena nuove tensioni tra famiglie.

Anticipazioni Forbidden Fruit 4

Le anticipazioni di Forbidden Fruit 4, annunciano ancora una volta diversi colpi di scena. Tra Sahika e Ender la rivalità non accenna ad arrestarsi e la prima intende portare a termine la sua vendetta soprattutto dopo aver saputo che la cognata rema contro di lei.

Mert però viene a conoscenza del piano di Sahika e la mette alle strette: la dark lady sebbene confessi la sua strategia, al tempo stesso chiede all'uomo di stare in silenzio altrimenti la sua immagine e i suoi piani futuri verranno distrutti.

Intanto Lila e Yigit annunciano di volersi sposare e quindi le famiglie organizzano una festa di fidanzamento; durante il rito del caffè però l'uomo accusa un malore ed i festeggiamenti in un momento si trasformano in un piccolo dramma. Per quanto riguarda Yildiz, la donna è sempre più vicina a Kerim: anche quest'ultimo fa una sorpresa alla sua nuova fiamma. La liaison tra Kerim e Yildiz però non è ben vista da Asuman e Mert: la donna è convinta che il destino della figlia sia al fianco del suo ex marito Halit, motivo per cui decide di portarla in pellegrinaggio ad Telli Baba; l'uomo invece crede che la vicinanza del socio ad Yildiz possa far saltare i loro piani contro l'azienda. In seguito alle continue pressioni scoppia un litigio piuttosto acceso tra Kerime e Yildiz, che porterà la coppia a prendersi un momento di pausa.

Dove e quando vedere la soap opera turca

Gli episodi di Forbidden Fruit 4 vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:10, mentre nel week end vengono trasmessi alle 15:30.

Inoltre tutti coloro che intendono seguire la soap opera turca in streaming possono farlo sulla piattaforma Mediaset Infinity in modo del tutto gratuito. Sul sito sono disponibili anche gli episodi e le stagioni precedenti.