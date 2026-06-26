Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit (la serie turca conosciuta anche come Yasak Elma), Kaya prenderà una decisione sul suo futuro. Dopo aver invitato Ender a casa per un ultimo confronto, l'uomo sparirà prima del suo arrivo e le lascerà soltanto una lettera, nella quale le comunicherà di voler iniziare una nuova vita in America insieme al figlio Yigit. La donna, distrutta, si sfogherà con il fratello Caner.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Kaya chiama Ender, ritorno di fiamma in arrivo?

La vicenda prenderà il via con una telefonata: Kaya contatterà l'ex moglie dopo aver riflettuto sulle parole d'amore che lei gli ha rivolto: "Ho pensato a quello che ci siamo detti oggi.

Vorrei parlarne faccia a faccia. Vieni da me questa sera". L'uomo la rassicurerà anche sul fatto che saranno soli, alimentando la speranza di una possibile riconciliazione. Convinta che Kaya voglia concedere una seconda possibilità al loro matrimonio, Ender accetterà l'invito.

Kaya sparisce e lascia una lettera d'addio a Ender

Quando arriverà a casa di Kaya, però, la donna scoprirà che l'uomo se n'è già andato. Sarà la domestica Fatma a consegnarle una busta: "Il signor Kaya non c'è. Le ha lasciato questa lettera". Leggendo il messaggio, Ender comprenderà che si tratta di un addio.

'Sono stanco delle bugie', la lettera di Kaya

Nella lettera, Kaya spiegherà: "Ho pensato molto. Non ha più importanza sapere se quello che mi hai detto fosse vero oppure no.

Tra noi sono successe troppe cose e ormai non è più possibile rimediare". Successivamente confesserà: "Sono stanco delle persone che mi circondano, delle bugie e dei giochi che mi hanno logorato. Ho provato in tutti i modi, ma non riesco più a vivere in questo mondo".

Infine comunicherà la decisione di lasciare tutto alle spalle: "Adesso vado verso una nuova vita, dove voglio trovare finalmente la pace. E credo che la costruirò insieme a mio figlio Yigit". Prima di salutarla, le lascerà un ultimo pensiero: "Qualunque cosa sia successa tra noi, ricorda che ci sarà sempre una mano tesa verso di te. Addio".

Kaya fugge in America, Ender è disperata

Dopo aver letto la lettera, Ender si rifugerà dal fratello Caner, al quale confesserà di non riuscire ad accettare la partenza dell'ex marito.

"La storia si è ripetuta. È andato di nuovo in America. Purtroppo questa volta sembra che non tornerà più", dirà tra le lacrime. Ripensando agli ultimi mesi, ammetterà: "La vita mi aveva dato un'altra possibilità con questo amore, ma non sono riuscita a coglierla. Per questo non riesco nemmeno a prendermela con Kaya".

Kaya esce di scena

Caner tenterà di infondere coraggio a Ender, ricordandole di essere sempre riuscita a rialzarsi nei momenti più difficili: "Sei una donna forte. Supererai anche questa". La risposta di Ender, però, sarà carica di amarezza: "Continuando a ripetermelo mi sono consumata una vita intera". Caner la stringerà in un abbraccio e proverà a convincerla a guardare avanti: "Non sei una donna che resterà a piangere per sempre. Vedrai che passerà".

Con questa scelta, Kaya uscirà di scena, mettendo la parola fine alla sua tormentata storia d'amore con Ender.