Colpo di scena nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Quando tutto sembrerà pronto per il matrimonio con Yildiz, Halit sorprenderà gli invitati con una rivelazione che lascerà tutti senza parole.

Halit interrompe il matrimonio prima del sì

Amici e parenti si riuniranno per assistere a quello che dovrebbe essere il matrimonio tra Halit e Yildiz.

L'atmosfera sarà quella delle grandi occasioni e nessuno potrà immaginare ciò che sta per accadere. Poco prima che il celebrante proceda con la cerimonia, Halit prenderà la parola e chiederà l'attenzione di tutti.

"Prima che venga celebrato il matrimonio, voglio fare un'importante dichiarazione", dirà davanti agli invitati.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Halit lascia Yildiz all'altare

Guardando Yildiz negli occhi, Halit annuncerà di non avere alcuna intenzione di sposarla.

"Yildiz, non ti sposerò", dichiarerà.

La giovane penserà inizialmente a una burla e gli chiederà incredula: "Stai scherzando?". Tuttavia, Halit non farà alcun passo indietro e continuerà il suo discorso.

Halit umilia anche Sahika

Dopo il gelido rifiuto a Yildiz, Halit sorprenderà gli invitati facendo entrare Sahika, che farà la sua comparsa trionfale. La donna avanzerà verso l'altare convinta che l'imprenditore abbia finalmente deciso di scegliere lei.

Per alcuni istanti sembrerà davvero che la cerimonia stia per trasformarsi nel matrimonio tra Halit e Sahika.

La situazione, però, prenderà una piega inaspettata. Quando Sahika raggiungerà l'altare, Halit le dirà: "Sahika, non sposerò nemmeno te".

La donna resterà senza parole e gli chiederà spiegazioni, ma lui rincarerà la dose: "Sahika, non posso sposarti".

Convinta fino a pochi secondi prima di essere la prescelta, Sahika si ritroverà umiliata davanti a tutti gli invitati, proprio come Yildiz.

Svelata la nuova moglie segreta

Quando ormai tutti cercheranno di capire cosa stia succedendo, Halit svelerà il motivo della sua decisione: "Mi sono già sposato".

La rivelazione provocherà nuove domande. Yildiz e Sahika vorranno sapere chi sia la donna che è riuscita a sposare Halit in segreto.

Sarà allora che l'imprenditore presenterà la sua misteriosa moglie agli invitati.

"Amici, mia moglie", dirà.

Pochi istanti dopo entrerà in scena Ender, che completerà il matrimonio segreto con una sola frase: "Con me".