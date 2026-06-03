Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit in onda su Canale 5, Sahika porterà avanti un piano contro Ender. La dark lady ricorrerà a un potente sonnifero per inscenare una finta infedeltà coniugale, mandando in fumo ogni speranza di pace tra i coniugi.

Anticipazioni Forbidden Fruit: tregua tra Ender e Kaya, torna l'amore?

Dopo settimane di tensioni, Ender sembrerà vicina a recuperare il rapporto con Kaya. Il piano di riavvicinamento progettato da Halit e Yildiz sembrerà funzionare quando l'uomo acconsentirà a sedersi a tavola con la consorte. Nonostante i blocchi di partenza carichi di tensione, la serata prenderà una piega positiva.

Kaya apparirà meno rigido del solito ed Ender spererà di poter salvare il suo matrimonio.

Sahika avvelena Ender e crea una trappola

Venuta a conoscenza del riavvicinamento tra i due, l'antagonista della soap opera turca deciderà di intervenire. Sfruttando la complicità del personale domestico, la spietata complice correggerà il drink della sua nemica con un sedativo. Gli effetti saranno immediati: la vittima avvertirà un forte stordimento prima di crollare in un sonno profondo, ignara di ciò che sta accadendo intorno a lei. A quel punto Sahika trasformerà la casa in una trappola.

Kaya scopre Ender a letto con un altro

Su ordine di Sahika, la cameriera preparerà una tavola romantica, lasciandola come se fosse appena terminata una cena intima.

La messinscena orchestrata nei minimi dettagli prevederà l'improvvisa comparsa di un ragazzo avvenente che si spaccerà per il suo preparatore atletico privato, proprio durante il rientro del padrone di casa. Una scena che sconvolgerà il marito di Ender.

L'insieme di questi dettagli equivoci e la vista della consorte priva di sensi in abiti intimi spingeranno l'uomo verso la più amara delle conclusioni: il tradimento. Furioso, lascerà la casa senza voler ascoltare spiegazioni.

Ender becca un'altra donna in camera di Kaya

Al suo risveglio il mattino successivo, la protagonista farà i conti con i postumi del narcotico e scoprirà i tentativi di contatto falliti del coniuge; ogni suo sforzo di rintracciarlo risulterà inutile, poiché il suo numero è stato inserito nella lista nera.

Sahika, fingendo di non sapere nulla, continuerà a manipolare la situazione contro la cognata.

Il colpo finale arriverà quando Ender andrà nell'hotel in cui alloggia Kaya, salirà nella stanza per parlargli e troverà una donna all’interno della camera. Una sconosciuta le comunicherà algida che l'uomo si sta lavando, gettandola nello sconforto più totale. Davanti a quell'evidenza, la donna crollerà in un pianto disperato, certa che la sua storia d'amore sia giunta definitivamente al capolinea.