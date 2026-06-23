Cristobal sorprenderà il bacio di Pia e Ricardo e le conseguenze saranno gravissime nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni tv rivelano che il maggiordomo penserà di licenziare Pia o Ricardo per separarli. Manuel interverrà per impedire il licenziamento, ma non riuscirà ad evitare la fine della storia. Cristobal spedirà Pia lontana da Lujan e Ricardo andrà via per il senso di colpa: gli eventi saranno più forti del grande amore che unisce i due protagonisti.

Amore proibito a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Pia e RicarBaeza si riscopriranno più innamorati che mai.

Le minacce di Santos sul passato di Pia non basteranno a separare la coppia. Ricardo e la sua amata continueranno la loro relazione all'interno del palazzo, stando bene attenti a non farsi scoprire. Un giorno, però, i due commetteranno una leggerezza che cambierà per sempre le loro vite. La domestica e Ricardo si troveranno in lavanderia e, certi di non essere visti, si scambieranno un bacio appassionato. Ad osservarli, però, ci sarà Cristobal che non avrà nessuna intenzione di ignorare il caso. Il maggiordomo non potrà tollerare che nel palazzo da lui governato si manchi di rispetto a un matrimonio e per questo prenderà dei seri provvedimenti. Cristobal convocherà Pia e Ricardo e darà loro un ultimatum: avranno pochi giorni per scegliere chi dei due dovrà lasciare il palazzo.

La fine della storia d'amore di Pia e Ricardo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Pia e Ricardo pagheranno a caro prezzo il loro bacio. Cristobal penserà di separarli licenziando uno dei due, ma Manuel non glielo permetterà. L'intervento del marchesino eviterà il licenziamento, ma non la separazione dei due innamorati. Cristobal, infatti, prima declasserà entrambi i suoi dipendenti ai lavori più umili e poi troverà il modo di mandare via la donna. Pia dovrà andare a lavorare dai conti, in un palazzo lontano da Lujan. Per lei sarà una grande sofferenza separarsi dal suo bambino e Ricardo si sentirà profondamente in colpa. Pur di far tornare Pia al suo posto, Ricardo si licenzierà e lascerà il palazzo, mettendo fine anche alla sua bella storia d'amore.