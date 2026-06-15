La nuova edizione di Temptation Island, il docu-reality dei sentimenti, prenderà il via su Canale 5 mercoledì 24 giugno in prima serata. Condotto da Filippo Bisciglia, il programma si conferma un appuntamento fisso dell'estate televisiva, forte dei suoi record di ascolti. Prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset, con la cura di Raffaella Mennoia e la regia di Andrea Vicario, lo show vedrà sette coppie non sposate e senza figli in comune mettere alla prova la solidità dei propri legami attraverso il confronto con tentatori e tentatrici.

Le coppie protagoniste

Le sei coppie già svelate sono:

Gabriele e Sara (6 anni e mezzo insieme, 2 di convivenza): lui, innamoratissimo, ha trovato chat sospette; lei si sente in una “bolla di vetro” e lo lascia spesso.

(6 anni e mezzo insieme, 2 di convivenza): lui, innamoratissimo, ha trovato chat sospette; lei si sente in una “bolla di vetro” e lo lascia spesso. Francesca e Danilo (4 anni): lei poca fiducia per chat di incontri di lui; lui si sente “in gabbia” per la gelosia.

(4 anni): lei poca fiducia per chat di incontri di lui; lui si sente “in gabbia” per la gelosia. Giovanni e Sabrina (6 anni): fiducia incrinata; lui teme un cambiamento nei sentimenti di lei, che ammette una “distrazione”.

(6 anni): fiducia incrinata; lui teme un cambiamento nei sentimenti di lei, che ammette una “distrazione”. Soraya e Cristian (quasi 2 anni): lavorano nell’azienda di lei; partecipano per chiarire dubbi su sentimenti e complicità.

(quasi 2 anni): lavorano nell’azienda di lei; partecipano per chiarire dubbi su sentimenti e complicità. Bernadette e Diamante (oltre 16 anni): lei desidera il matrimonio, ma lui non si sente pronto a promesse future.

Il meccanismo di Temptation Island prevede la separazione delle coppie in una location balneare, dove i partner interagiscono con single.

Il momento chiave è il “falò”, dove ciascuno visiona video del proprio compagno. Ideato per esplorare fiducia e tentazioni, il format ha garantito ascolti elevati, affermandosi come uno dei programmi più seguiti dell'estate italiana. La produzione Fascino P.g.t., la direzione artistica di Raffaella Mennoia e la conduzione di Filippo Bisciglia hanno consolidato l'identità del reality show, trasformandolo in fenomeno di costume. L'attrattiva delle storie personali e la capacità di stimolare l'immedesimazione del pubblico sono elementi fondamentali che assicurano longevità e popolarità al racconto dei sentimenti nel panorama mediatico italiano.