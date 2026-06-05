Il terzo episodio di "Money Road", lo strategy game Sky Original condotto da Fabio Caressa, ha registrato un notevole successo. Giovedì 4 giugno, su Sky Uno/+ e on demand, ha raggiunto una Total Audience di 283mila spettatori medi con l’1,2% di share, segnando un incremento del 16% sull’episodio precedente, del 35% sulla scorsa stagione pay. L’episodio 2, in sette giorni (tra free e pay), ha raggiunto una Total Audience media di 1.390.000 spettatori, in lieve crescita. L'engagement sui social è anch'esso aumentato: la Social TV Audience Linear è salita del +69% e del +42% (19.300 interazioni), con la rilevazione Same Day 24/7 a +72% e +46% (24.200 interazioni).

Il cast di "Money Road" include dodici partecipanti: Adele (49, ingegnere, L'Aquila), Camilla (24, modella, Milano), Daniele (51, esperto d’arte, Milano), Chiara (25, freelance, Ancona), Fabrizio (34, commesso, Milano), Luana (41, imprenditrice, Brescia), Marilina (41, infermiera, Bologna), Marco (42, project planner, Milano), Meryem (25, content creator, Napoli), Roberto (63, traslocatore, Viterbo), Sebastiano (25, libero professionista, Milano) e Simona (47, impiegata, Milano). Il montepremi iniziale per l'episodio era di 307.450 euro.

Dinamiche di gioco e calo del montepremi

Le prove del terzo episodio si sono svolte in un luna park, con Orietta Berti "tentatrice" in sfide come scoppiare palloncini o il “gioco della forza”.

Il format, basato su strategia e resistenza alle tentazioni, ha visto il montepremi progressivamente ridursi a 307.450 euro. Precedenti episodi hanno registrato l'uscita di Riccardo e l'ingresso di Camilla e Giordano (quest'ultimo eliminato da Adele, guida nel secondo episodio). Le tentazioni (chalet con cene gourmet, carretti di frutta/caffè) hanno spinto i partecipanti a sacrificare parte del montepremi (es. Simona ha visto un video del suo cane per mille euro). Dopo Adele, Daniele è stato eletto nuova guida, indicando Chiara per l'ATM, che ha prelevato 0 euro. Le sfide, dal “Trekking dei serpenti” allo chalet nella giungla, hanno caratterizzato il percorso. Il prossimo appuntamento è giovedì 11 giugno su Sky e NOW, con nuove prove e tentazioni. L'esperimento sociale continua a crescere negli ascolti e nell'engagement social.