Pia sorprenderà Curro e Angela baciarsi nelle puntate de La Promessa dall'8 al 14 giugno: il ragazzo parlerà alla domestica del suo amore per la figlia di Leocadia.

Le anticipazioni rivelano che Curro non avrà più segreti con Angela e le parlerà dei suoi sospetti su Lorenzo e la morte di Jana. Nel frattempo Catalina porterà avanti la sua lotta contro il Barone de Valladares.

La lotta di Catalina a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano una settimana ricca di colpi di scena per i protagonisti. Catalina sarà disperata perché non riuscirà a trovare un medico per Rafaela.

La situazione sarà risolta da Simona che chiamerà al palazzo il dottor Guillen, un medico del popolo che riuscirà a far stare meglio la bambina. Sarà chiaro a tutti che l'ostracismo nei confronti della famiglia De Lujan dipende dal volere del Barone de Valladares. Catalina si renderà conto di aver messo in pericolo la vita di sua figlia, ma non avrà intenzione di cedere al ricatto dei nobili. La donna, andando contro il parere della sua famiglia, sarà decisa a combattere per l'aumento dei salari dei braccianti. Nel frattempo, Angela non avrà affatto vita facile al palazzo. La figlia di Leocadia sarà esclusa da tutti gli eventi sociali e la signora De Figueroa incolperà Lorenzo di tutto questo, visto che è stato lui ad invitare don Facundo alla festa in cui ha litigato con Angela.

Curro, invece, continuerà a subire le angherie di Lorenzo che lo umilierà ad ogni occasione.

La verità per Angela: Cruz innocente

Nelle puntate de La Promessa dall'8 al 14 giugno, dopo l'ennesima provocazione, Curro sarà sul punto di colpire Lorenzo con un vaso. A fermare il ragazzo sarà Angela che pretenderà di avere da lui delle spiegazioni al suo comportamento. Curro, a quel punto, confiderà alla fidanzata che Cruz è innocente e Lorenzo probabilmente è il colpevole della morte di Jana. Angela proporrà a Curro di unire le proprie forze per incastrare il Capitano sfruttando il suo lavoro da segretaria. I due si lasceranno andare a un bacio e non si accorgeranno che Pia ha visto tutto. L'indomani, la donna parlerà con Curro e gli dirà di averlo visto con Angela. Il ragazzo si aprirà con la sua amica e le parlerà del grande sentimento che prova per la figlia di Leocadia.