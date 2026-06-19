‘Nuova Scena’, il rap show prodotto da Fremantle, fa il suo atteso ritorno su Netflix con la terza stagione, promettendo un’edizione ricca di novità e sfide inedite. Il programma, punto di riferimento per la scoperta di nuovi talenti nel panorama urban italiano, si arricchisce di una giuria ampliata e di un percorso di selezione ancora più articolato, con l’obiettivo di individuare la prossima stella del rap nazionale.

Questa nuova stagione, composta da nove episodi, vede la conferma di volti noti e amati dal pubblico come Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain.

A loro si unisce una figura di spicco della scena rap italiana, Guè, che apporta ulteriore prestigio e competenza al panel di giudici. La sua presenza è una delle principali novità, contribuendo a rendere la giuria ancora più autorevole e diversificata, pronta a valutare i concorrenti con un occhio esperto e critico.

Le novità e il percorso di selezione

La terza stagione di ‘Nuova Scena’ si distingue per l’introduzione di quattro giudici, che avranno il compito di valutare i talenti emergenti basandosi su criteri fondamentali quali il carisma, l’emozione trasmessa, l’originalità delle proposte e l’immancabile flow. Le prime fasi della competizione sono dedicate alle audition, che occupano i primi quattro episodi e rappresentano il primo cruciale banco di prova per i rapper emergenti.

Durante le audition, i partecipanti sono chiamati a esibirsi con brani originali e a dimostrare le proprie abilità in intense battle di freestyle. Le selezioni non si limitano a un’unica location, ma si svolgono in diverse città significative per la cultura urban, tra cui Lugano, Bologna e Milano. Questo approccio itinerante permette di intercettare un bacino più ampio di talenti e di coinvolgere figure di rilievo della scena urban locale, arricchendo ulteriormente l’esperienza dei concorrenti e del pubblico.

Le sfide e il successo del format

Superata la fase delle audition, i concorrenti di ‘Nuova Scena’ affrontano una serie di prove progressivamente più complesse e stimolanti. Il percorso include i cypher, esibizioni su sample inediti che mettono alla prova la creatività e la capacità di adattamento dei rapper, la realizzazione di videoclip professionali e avvincenti sfide con featuring, che li vedono collaborare con artisti già affermati.

Ogni fase è pensata per testare le capacità artistiche e la versatilità dei partecipanti, spingendoli a superare i propri limiti.

Il culmine della competizione è la finale, momento in cui verrà decretato il vincitore assoluto di questa edizione. Il programma si conferma, anche con questa terza stagione, come una delle principali vetrine per il rap italiano, offrendo una visibilità senza precedenti e opportunità concrete ai nuovi talenti di emergere e farsi conoscere. Il successo delle edizioni precedenti, con gli inediti dei finalisti che hanno raggiunto numeri significativi di ascolti sulle piattaforme digitali, ha consolidato il format come un punto di riferimento per gli appassionati di musica urban e per chi desidera scoprire le nuove voci del rap italiano.