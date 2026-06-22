Nei prossimi episodi della soap turca Racconto di una notte trasmessa su Canale 5 la domenica sera, la protagonista Canfeza Kilimci (Su Burcu Yazgi Coşkun) finirà dietro le sbarre del carcere con la sua amica Sare (Deniz Gürkan) e la zia acquisita Gulizar (Emel Çöleçen).

Canfeza, Sare e Gulizar cadono in una trappola

Ben presto, dopo essere uscita dall’ospedale, Canfeza si renderà conto che è arrivato il momento di pensare a se stessa, dopo essersi stancata della continua freddezza del marito Mahir. Mentre quest’ultimo collaborerà in segreto con Kursat, per incastrare il comandante corrotto Rasit e Selim, con l’obiettivo di vendicare la morte del defunto padre Mehmet, Canfeza sarà decisa a trovarsi un lavoro.

Anche se il marito si opporrà, la giovane farà diversi colloqui per avviare una sua attività con Sare e Gulizar.

Dalle anticipazioni turche, si evince che le tre donne saranno vittime di una trappola: dei finti investitori in cambio di denaro, pretenderanno che loro diventino le loro escort di lusso. Appena capiranno le reali intenzioni dei malfattori, Canfeza, Sare e Gulizar si difenderanno colpendoli con qualsiasi oggetto a disposizione, ma poco dopo verranno denunciate.

Canfeza sospetta che Mahir e suo padre Kursat siano alleati in segreto

A quel punto, Mahir si prenderà una rivincita, visto che non farà niente per far uscire la moglie Canfeza subito dal carcere con Gulizar e Sare. Dopo che sarà passata qualche ora, Mahir costringerà gli uomini che hanno ingannato sua moglie a ritirare la denuncia.

Non appena tornerà in libertà, Canfeza sospetterà che Mahir e suo padre Kursat abbiano stretto una collaborazione segreta, poiché scoprirà che suo marito indossava un giubbotto antiproiettile quando lei è stata ferita al posto suo. Tuttavia, Mahir continuerà a non rivelare la sua alleanza con suo padre Kursat.

Riepilogo: Canfeza è stata ferita al posto del marito Mahir

In precedenza, Selim ha messo alla prova Kursat per scoprire se l’ha tradito. Quest’ultimo su richiesta di Selim ha sparato un colpo di pistola contro il genero Mahir, ma c’è stato l’intervento di Canfeza, che si è presa una pallottola ad un braccio.