La nuova stagione di Temptation Island, il celebre docu-reality dedicato alle dinamiche di coppia, ha una data di inizio ufficiale: mercoledì 24 giugno. L'appuntamento è in prima serata su Canale 5, con la conduzione affidata ancora una volta a Filippo Bisciglia, volto iconico del format. Il programma è prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset, con la cura editoriale di Raffaella Mennoia e la regia di Andrea Vicario.

Anche quest'anno, il programma metterà alla prova sette coppie non sposate e senza figli in comune. Queste affronteranno un'avventura intensa, immerse in una suggestiva cornice di mare cristallino, con l'obiettivo di testare la solidità dei loro rapporti.

La convivenza separata in due villaggi distinti, in presenza di tentatori e tentatrici, servirà a esaminare i legami sentimentali e la reciproca fiducia.

Le coppie protagoniste e le loro sfide

Le anticipazioni rivelano già sei delle coppie partecipanti, sebbene il numero finale potrebbe salire a sette, come già accaduto in passato. Tra i protagonisti spiccano storie complesse e ricche di interrogativi:

Gabriele e Sara , insieme da sei anni e mezzo e conviventi da due, si confrontano con problemi di fiducia e gelosia. Gabriele ha trovato chat sospette, mentre Sara lamenta il desiderio di lui di tenerla "nella sua bolla di vetro", motivo per cui spesso lo ha lasciato.

, insieme da sei anni e mezzo e conviventi da due, si confrontano con problemi di fiducia e gelosia. Gabriele ha trovato chat sospette, mentre Sara lamenta il desiderio di lui di tenerla "nella sua bolla di vetro", motivo per cui spesso lo ha lasciato. Francesca e Danilo , fidanzati da quattro anni, affrontano una crisi dovuta alla poca fiducia di lei, scaturita da un presunto contatto di Danilo su una chat di incontri. Lui, negando, esprime di sentirsi "in gabbia" a causa della gelosia "asfissiante" di Francesca.

, fidanzati da quattro anni, affrontano una crisi dovuta alla poca fiducia di lei, scaturita da un presunto contatto di Danilo su una chat di incontri. Lui, negando, esprime di sentirsi "in gabbia" a causa della gelosia "asfissiante" di Francesca. Giovanni e Sabrina , legati da sei anni, vivono un momento di incertezza. Giovanni ha perso fiducia nella compagna, che gli ha chiesto delle pause e manifesta dubbi sui suoi sentimenti, ammettendo anche una "distrazione" recente" che ha raffreddato la loro intimità.

, legati da sei anni, vivono un momento di incertezza. Giovanni ha perso fiducia nella compagna, che gli ha chiesto delle pause e manifesta dubbi sui suoi sentimenti, ammettendo anche una "distrazione" recente" che ha raffreddato la loro intimità. Soraya e Cristian , insieme da un anno e otto mesi, lavorano entrambi nell'azienda del padre di Soraya. Lei nutre dubbi sui sentimenti di Cristian, lamentando un calo dell'intimità e la scarsa condivisione delle passioni, definendo il suo massimo divertimento le "sagre di paese".

, insieme da un anno e otto mesi, lavorano entrambi nell'azienda del padre di Soraya. Lei nutre dubbi sui sentimenti di Cristian, lamentando un calo dell'intimità e la scarsa condivisione delle passioni, definendo il suo massimo divertimento le "sagre di paese". Bernadette e Diamante, fidanzati da oltre sedici anni, si trovano di fronte a un bivio: lei desidera il matrimonio, lui non si sente pronto. Bernadette si aspetta una decisione dopo questa esperienza, altrimenti la coppia sarà costretta a separarsi, mentre Diamante vuole capire il motivo della sua indecisione.

Ogni coppia intraprenderà un percorso fatto di attività, falò di confronto e momenti di profonda riflessione.

Filippo Bisciglia guiderà i protagonisti, aiutandoli a comprendere la direzione delle loro storie sentimentali. Il programma si conferma un appuntamento estivo molto atteso, incentrato su dinamiche di gelosia, tradimento e possibili riconciliazioni, che da sempre catturano l'attenzione del pubblico.

Il successo di un format consolidato

Temptation Island, prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset, si è affermato come uno dei programmi estivi di maggiore successo televisivo. Con la cura editoriale di Raffaella Mennoia e la regia di Andrea Vicario, il format ha debuttato in Italia nel 2014, ispirandosi a modelli internazionali e adattandosi efficacemente al pubblico nazionale. Nel corso delle sue edizioni, ha conquistato crescente popolarità, registrando record di ascolti e consolidando la sua formula di docu-reality che unisce storie reali a puro intrattenimento.

Le riprese si svolgono in una località balneare esclusiva, dove coppie e tentatori vivono separati per circa tre settimane. Qui, vengono esposti a stimoli e situazioni pensate per mettere alla prova la forza delle loro relazioni. Grazie a un sapiente equilibrio tra tensione narrativa e risvolti emotivi, il programma coinvolge ogni estate milioni di spettatori, diventando un punto di riferimento nel palinsesto serale di Canale 5. Nel tempo, ha generato anche versioni VIP e speciali, mantenendo intatto il suo impatto come osservatorio delle dinamiche sentimentali contemporanee.