Sui canali ufficiali di Temptation Island è stato pubblicato il video di presentazione della terza coppia ufficiale che parteciperà al programma. Giovanni è convinto che la sua fidanzata lo tradisca anche se non ha mai avuto le prove, poiché tra i due c’è una notevole distanza anche nella sfera intima. Al contrario Sabrina ha ammesso di non essere più sicura del suo sentimento.

Sabrina e Giovanni: fidanzati da 6 anni e conviventi

Nel video di presentazione ufficiale ai telespettatori del docu-reality, Giovanni ha detto di essersi rivolto lui alla redazione perché nutre dei forti dubbi sulla partner: “Ho tanti dubbi e ho perso la fiducia in lei, perché mi ha chiesto tante pause.

Anche la parte intima si è raffreddata nel nostro rapporto, trova sempre una scusa. Tutti questi comportamenti mi hanno sempre fatto pensare che mi tradisse. Ho cercato di scoprire la verità, ma non ho mai trovato le prove”.

Sabrina ha replicato al suo fidanzato, spiegando i motivi che l’hanno spinta a partecipare al Temptation Island: “Non sono più sicura di essere innamorata”. La diretta interessata ha poi precisato che nell’ultimo anno ha avuto una distrazione, motivo per cui i suoi dubbi sono aumentati. Infine la protagonista ha concluso dicendo che non è più sicura di volere al suo fianco un uomo come Giovanni.

La reazione di alcuni utenti del web

Su Facebook non sono mancate le reazioni di alcuni fan del programma.

Un utente ha ironizzato sulla provenienza della coppia: “Anche quest’anno non vedo coppie di Bolzano”. Un altro spettatore ha affermato: “Se fino a 5 minuti fa Giovanni aveva dei dubbi, ora gli sono stati tolti grazie al video di presentazione”. Un utente ha commentato: “Questo programma mi piace tantissimo. I partecipanti sono così buffi”. Infine c’è anche chi ha affermato: “Mi chiedo cosa vanno a fare in tv se lei ha già capito di non amarlo più”.

Temptation Island: dove e quando vederlo

I vertici Mediaset hanno deciso di anticipare la messa in onda del docu-reality. Dunque l’appuntamento è fissato per mercoledì 24 giugno a partire dalle 21:30 circa su Canale 5. Le puntate verranno trasmesse fino alla metà di luglio con un doppio appuntamento: lunedì e mercoledì. Al termine del programma verrà mandata in onda una puntata speciale dove le coppie spiegano cos’è successo un mese dopo il falò di confronto.