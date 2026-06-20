Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 29 giugno al 3 luglio svelano che con la complicità di Angelo, Grillo cercherà di far ricadere su Eduardo la colpa del furto a casa Ferri, proprio quando Sabbiese non via ha preso parte.

Il furto a casa Ferri

Le anticipazioni di Un posto al sole relative agli episodi che verranno trasmessi su Raitre da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio prendono il via dalla partenza di Marina e Roberto. I due coniugi decideranno di trascorrere qualche giorno in Costa Azzurra. Ad assicurarsi che i Ferri partano veramente ci sarà Stella, che nascosta dietro una parrucca bionda, li seguirà fino all'aeroporto.

Quando l'aereo decollerà, Stella avvertirà la banda che entrerà in azione.

Rino e Angelo disattiveranno l'impianto elettrico e mettendo così fuori uso i sensori dell'impianto antifurto, entreranno in azione, usando il doppione delle chiavi fatto in precedenza senza commettere di fatto effrazioni. Il colpo andrà in porto nonostante qualche disguido, ma ciò che nessuno saprà è che Angelo sotto ricatto di Grillo, lascerà nell'appartamento Ferri delle tracce che porteranno poi la polizia a riconoscere in Sabbiese l'autore del furto.

Damiano aiuta Eduardo ma non lo perdona

Mentre a Palazzo Palladini, tutti saranno scossi dalla notizia del furto, Eduardo verrà informato da Stella del tentativo di Grillo di incastrarlo sfruttando Angelo.

Non sapendo cosa farà Sabbiese si rivolgerà a Damiano che deciderà di aiutarlo evitando che le indagini possano arrivare a lui. Nonostante il suo aiuto, tra Eduardo e Damiano il clima sarà teso e porterà ad una frattura insanabile, visto che il poliziotto non perdonerà all'amico di essersi fatto trascinare di nuovo nel vortice della criminalità.

Damiano, inoltre, racconterà tutto a Rosa che sarà amareggiata e delusa dal comportamento del fratello, oltre a sentirsi in colpa nei confronti di Clara che sarà all'oscuro di tutto ciò che sta accadendo. Infine, Damiano valuterà l'ipotesi di avere un confronto diretto con Grillo, ma questa mossa potrebbe rivelarsi più rischiosa del previsto.

La rottura tra Damiano e Eduardo

Cosa succederà a Eduardo e Damiano? Per entrambi ci saranno momenti difficili da affrontare considerando anche il fatto che il loro rapporto di amicizia si interromperà bruscamente per via delle mosse avventate di Sabbiese. Il ruolo di Grillo potrebbe diventare determinate per arrivare ala conclusione della faccenda, ma per scoprirlo si dovranno attendere le prossime anticipazioni.