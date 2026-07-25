L'attesa per l’edizione 2026 di Ballando con le Stelle, in onda da sabato 3 ottobre su Rai 1, si fa sempre più palpabile. Tra conferme, smentite e un vivace toto-nomi, il programma continua a catalizzare l'attenzione del pubblico. Milly Carlucci, riconfermata alla guida, è al lavoro con Rai 1 per definire il nuovo cast, in un contesto segnato dall’uscita di scena di Selvaggia Lucarelli e da numerose incertezze riguardanti sia i giudici che i concorrenti.

La passata edizione, che ha visto trionfare Andrea Delogu, ha schierato nomi di spicco come Francesca Fialdini, Barbara D'Urso, Fabio Fognini, Rosa Chemical, Marcella Bella e Beppe Convertini.

Per l'anno in corso, i preparativi sono ancora in pieno svolgimento, con il cast che prende forma tra indiscrezioni e possibili colpi di scena. Tra le principali novità, si evidenzia il rinnovo del parterre dei giurati, già orfano di Selvaggia Lucarelli, ora impegnata in altri impegni televisivi. Sono stati confermati Carolyn Smith e Guilliermo Mariotto, mentre la composizione completa della giuria è ancora da ufficializzare.

Tra i nomi dei concorrenti, Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, è indicata come la più vicina a entrare ufficialmente nel cast, sebbene manchi ancora l'annuncio definitivo. Anche l'ex calciatore Alessandro Matri sarebbe prossimo alla firma, pronto a raccogliere il testimone di altri sportivi che hanno calcato la pista dello show, tra cui Fabio Fognini e Filippo Magnini.

Matri seguirebbe così le orme della moglie Federica Nargi, protagonista dell'edizione 2024, il cui duello con Bianca Guaccero è rimasto impresso nella memoria del pubblico.

La giuria: tra addii, smentite e possibili ingressi

La definizione della giuria rappresenta uno dei nodi cruciali per Ballando con le Stelle 2026. Dopo l’addio di Selvaggia Lucarelli, ora impegnata ne L’isola dei Famosi su Mediaset, sono circolati diversi nomi per la sua sostituzione. Tra questi, Alessandro Cattelan, il quale ha però smentito categoricamente ogni coinvolgimento con una storia social ironica. Non è mai stato contattato per il ruolo, smentendo così le voci.

Anche la posizione di giudici storici come Ivan Zazzaroni rimane in bilico.

Si valuta la sua importanza come "pilastro" e profondo conoscitore dei meccanismi televisivi. Permane l'ipotesi di vedere Barbara D’Urso e Simona Ventura tra le nuove presenze al bancone dei giudici. Sono emerse anche suggestioni su Lucio Presta, noto manager, ma queste non trovano riscontro. È stata invece esclusa la partecipazione di Elettra Lamborghini, già ufficializzata nel cast di Tale e Quale Show per la stagione in arrivo.

Il trasferimento a Saxa Rubra e l'offerta a Romina Power

Tra le novità logistiche di questa nuova stagione, spicca il trasferimento di Ballando con le Stelle dalla storica sede del Foro Italico a Saxa Rubra, uno dei principali poli produttivi della Rai a Roma. Questo cambiamento, dettato da esigenze organizzative, si inserisce nel più ampio contesto di ridefinizione degli equilibri interni dello show, che vede la conduzione di Milly Carlucci salda al timone.

Un retroscena rivela una maxi-offerta di mezzo milione di euro rivolta a Romina Power per convincerla a partecipare come concorrente. La cantante ha però rifiutato, motivando la sua decisione con lo stress fisico e mentale richiesto dal programma e la sua riluttanza a esporsi al giudizio pubblico. Romina Power ha inoltre escluso l'ipotesi di un ruolo in giuria, citando esperienze negative pregresse. Al contrario, Loredana Lecciso, compagna di Al Bano, si è detta disponibile, definendo Ballando "l’unico reality a cui parteciperebbe".

Altre incertezze riguardano la presenza di Alberto Matano nel ruolo di commentatore e "custode del tesoretto", con la possibilità di un suo futuro spostamento in giuria.

Un'ulteriore incognita è la riconferma di Paolo Belli; la sua eventuale assenza dalla prossima edizione sarebbe frutto di decisioni prese tempo addietro, non legate a eventi recenti. La macchina organizzativa di Ballando con le Stelle 2026 è dunque in piena evoluzione, tra esclusioni illustri e trattative in corso, in attesa delle conferme ufficiali di cast e giuria nei mesi che precedono il debutto su Rai 1, fissato con certezza per sabato 3 ottobre.