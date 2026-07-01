Roberto Benigni sarà il protagonista di una speciale serata evento su Rai1, in programma per l'autunno e interamente dedicata a San Francesco. Questa significativa iniziativa si colloca nel quadro delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte del patrono d’Italia, configurandosi come uno degli appuntamenti di punta del prossimo palinsesto autunno-inverno Rai. La programmazione è stata già illustrata in Consiglio di Amministrazione e attende la sua presentazione ufficiale agli investitori pubblicitari e alla stampa.

Le principali novità e i volti nuovi della stagione Rai

Oltre alla già menzionata serata evento con Roberto Benigni, il palinsesto Rai per la prossima stagione autunno-inverno introduce diverse novità e importanti conferme. Tra le innovazioni più rilevanti, spicca il passaggio di testimone alla conduzione di "Far West": il programma vedrà Antonino Monteleone alla guida delle nove puntate previste nella prima serata del martedì su Rai2. Sempre su Rai2, nel prime time del mercoledì, Roberto Inciocchi tornerà protagonista con un nuovo programma di approfondimento informativo. Per quanto riguarda Rai3, è atteso il ritorno di "Petrolio", che sarà condotto da Duilio Giammaria. Questi importanti cambiamenti si inseriscono in un'offerta che continuerà a proporre anche una serie di programmi storici e consolidati, pilastri dell'emittente pubblica.

L'importanza dell'omaggio a San Francesco

La scelta strategica di dedicare una serata intera a San Francesco, con la partecipazione straordinaria di Roberto Benigni, evidenzia la profonda attenzione della Rai verso eventi culturali e religiosi di rilievo nazionale. Questo appuntamento, concepito per celebrare una figura centrale della storia e della spiritualità italiana, si inserisce in un più ampio contesto di rinnovamento e valorizzazione dei contenuti proposti in prima serata. La presentazione ufficiale del palinsesto, che si terrà ad Ancona, fornirà ulteriori e dettagliate informazioni sulle specifiche modalità e sui contenuti di questa attesa serata evento.

Le attese conferme e le decisioni in via di definizione

Il nuovo palinsesto Rai per la stagione autunno-inverno non si limita alle sole novità, ma include anche numerose e attese conferme. Tra queste, spiccano programmi di grande successo e consolidato pubblico, quali "Tale e Quale Show", "The Voice" e "Ballando con le Stelle", oltre a vari appuntamenti che animano il daytime. È importante notare che la decisione definitiva su alcune conduzioni, in particolare quelle relative a "Far West" e "Agorà", è ancora in sospeso e verrà presa nel corso del prossimo Consiglio di Amministrazione. L’attenzione generale rimane elevata sulle novità che andranno a caratterizzare l'intera stagione televisiva, con un interesse specifico rivolto agli eventi speciali e ai nuovi volti che saranno chiamati a guidare i programmi di punta dell'emittente pubblica.