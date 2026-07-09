Nelle prossime puntate della soap turca Forbidden Fruit, Ender Çelebi (Şevval Sam) farà delle investigazioni su Sitki (Mehmet Pamukçu), l’ex autista del defunto Halit Argun (Talat Bulut), con il sospetto che l’abbia inseguita.

Ender, Sahika e Yildiz ricevono le scuse di Sitki

A seguito del decesso di Halit, avvenuto sotto lo sguardo delle sue ex Yildiz, Ender e Sahika, la Holding Argun passerà nelle mani dell’imprenditore Hasan Ali Kuyucu. Ben presto, Sitki spaventerà le tre donne, con un messaggio anonimo, facendogli sapere di sapere del loro coinvolgimento con la morte di Halit.

Dopo aver temuto di poter finire in prigione, Ender, Sahika e Yildiz riceveranno le scuse di Sitki, che ammetterà di averle ricattate per aver bisogno di soldi.

Un giorno, dopo aver lavorato in azienda come di consueto, Ender si accorgerà di essere stata seguita da una macchina nera. Dopo aver fatto delle indagini, la donna verrà a conoscenza che la vettura appartiene al defunto Halit, ed escluderà che sia stata pedinata su ordine di Zehra. Ender non sospetterà nemmeno di Mert, diventato il marito di Zehra, per averlo aiutato di recente, quando Sahika l’ha accusato di aver tentato di approfittarsi di lei.

Zehra assume Sitki come suo autista

Nel contempo, ci sarà una novità, visto che Zehra assumerà Sitki come suo autista.

L’uomo comincerà ad avere uno strano atteggiamento, visto che parlerà al telefono di nascosto con un suo superiore che gli affiderà degli incarichi da svolgere. Ender nutrirà il sospetto che Sitki sappia che in realtà Halit non è deceduto a causa di un incidente, appena saprà che sta lavorando per Zehra e Mert.

Per scoprire se è stato Sitki a seguirla con una delle automobili che appartenevano ad Halit, la donna si servirà alla complicità di suo fratello Caner ancora una volta. Quest’ultimo, terrà sotto controllo ogni movimento di Sitki, e lo vedrà recarsi spesso in una famosa banca.

Riepilogo sulla morte di Halit

L’uscita di scena di Halit, uno dei protagonisti principali presente dalla prima stagione, verrà causata da una caduta dalle scale, dopo una violenta colluttazione con Yildiz, Ender e Sahika.

Nonostante il ricovero d’urgenza in ospedale, l’uomo morirà per aver avuto un gravissimo trauma cranico. Presenti nel luogo dell’incidente, Sahika, Ender e Yildiz decideranno di nascondere la verità sulla morte di Halit agli inquirenti.