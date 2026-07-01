La puntata di ‘Chi l’ha visto?’, in onda mercoledì 1 luglio 2026 su Rai 3, rappresenta un momento significativo per la trasmissione: si tratta dell’ultimo appuntamento della stagione e, soprattutto, dell’ultima conduzione di Federica Sciarelli dopo ventidue anni alla guida del programma. Questo speciale episodio si concentra su tre casi di cronaca di grande risonanza che hanno segnato l’attualità e la storia della trasmissione, offrendo documenti inediti e nuove testimonianze.

I casi emblematici dell'ultima puntata

Durante questa edizione finale, particolare attenzione viene dedicata al drammatico caso di Elisa Claps, la giovane scomparsa nel 1993 e il cui corpo fu ritrovato diciassette anni dopo nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità.

La madre di Elisa, Filomena Iemma, interviene in studio per rinnovare la sua incessante richiesta di verità e per ottenere chiarimenti sulle eventuali complicità che potrebbero aver permesso al corpo della figlia di rimanere nascosto per un periodo così lungo. Il caso Claps, divenuto un simbolo del percorso professionale di Federica Sciarelli all'interno del programma, rappresenta un momento di profondo impatto emotivo e di intensa riflessione sulla perenne ricerca di giustizia.

Oltre alla vicenda Claps, viene approfondita la complessa storia della giudice Francesca Ercolini, trovata morta quattro anni fa nella sua abitazione. Il caso, inizialmente archiviato come suicidio, è stato riaperto dopo la riesumazione del corpo e una nuova autopsia, che hanno condotto all’iscrizione di sei persone nel registro degli indagati, riaccendendo le speranze di fare luce sulla sua scomparsa.

Viene inoltre esaminato il misterioso caso di Alessandra Ollari, la cui morte, avvenuta sette mesi fa, era stata inizialmente considerata probabilmente accidentale. Una recente consulenza antropologica ha tuttavia evidenziato la frattura dell’osso ioide quando la donna era ancora in vita, suggerendo una diversa dinamica. Nonostante questa nuova e significativa evidenza, la Procura ha richiesto l’archiviazione per mancanza di elementi certi per identificare il responsabile, lasciando il caso ancora irrisolto.

Il futuro di "Chi l'ha visto?" e il congedo di Federica Sciarelli

La puntata, fedele alla sua tradizione, include numerosi appelli, richieste di aiuto e segnalazioni dei telespettatori, elementi che hanno sempre costituito il cuore pulsante del format, mantenendo vivo il legame con il pubblico.

Con l’addio di Federica Sciarelli, la Rai sta attentamente valutando nuove soluzioni per la conduzione e potenziali cambiamenti editoriali per la trasmissione. Tra i nomi più quotati per la successione figurano Massimo Giletti, Salvo Sottile, Giorgia Cardinaletti, Francesca Fagnani, Stefano Coletta e Francesca Fialdini. Si sta inoltre discutendo di un possibile ritorno alle origini del programma, con un focus esclusivo sui casi di persone scomparse e una riduzione degli approfondimenti dedicati alla cronaca nera, per ripristinare la sua vocazione iniziale.

L’ultima puntata di ‘Chi l’ha visto?’ sotto la guida di Federica Sciarelli si configura così come un momento cruciale, un vero e proprio passaggio di testimone che segna la conclusione di un’epoca e, al contempo, apre nuove e stimolanti prospettive per il futuro di una delle trasmissioni più longeve e seguite della televisione italiana.