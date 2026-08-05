Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che Alya e Cihan saranno sempre più vicini alla verità sulla morte di Boran. Dopo settimane di sospetti, i due scopriranno che dietro il tragico incidente potrebbe esserci Halis, il quale avrebbe orchestrato tutto per eliminare Boran e, in seguito, avrebbe tentato di mettere a tacere anche Fikriye.

Spoiler Far Away, Fikriye affronta Halis in carcere: 'Ho un video per incastrarti'

Decisa a non lasciarsi più intimidire, Fikriye affronterà Halis in carcere e gli lancerà accuse molto gravi.

"L'incidente l'hai fatto organizzare tu. Hai cercato di uccidermi perché non parlassi". Halis proverà a negare ogni responsabilità, ma la donna ribadirà di avere le prove e di essere pronta a incastrarlo.

Per proteggersi, Fikriye rivelerà inoltre di aver preso una precauzione: "Ho registrato un video e l'ho mandato al mio avvocato. Se mi succederà qualcosa, finirà direttamente nelle mani del procuratore".

Il ricatto di Halis e il sospetto di Alya su Fikriye

Ad assistere all'acceso confronto tra Fikriye e Halis ci saranno anche Alya e Cihan, sconvolti dalle pesanti parole della donna.

Sentendosi ormai con le spalle al muro, Halis proverà a contrattaccare. Minaccerà Fikriye di rivelare a Sadakat e Cihan il segreto che custodisce da anni sul passato di Alya, accusandola di aver dato in adozione la figlia in cambio di denaro: "Se devo cadere io, trascinerò con me anche te".

Alya non riuscirà più a trattenersi. Guarderà la madre e le chiederà: "Gli hai mostrato la foto di quest'uomo?". Fikriye, in lacrime, ammetterà di aver condiviso con Halis una fotografia in cui comparivano Alya, Boran e il piccolo Deniz, spiegando di averlo fatto soltanto per mostrargli la felicità ritrovata della figlia.

La spiegazione non basterà ad Alya, che collegherà quella fotografia agli eventi successivi. Sconvolta, fisserà la madre negli occhi e le domanderà ancora: "Sei stata tu?", intuendo che proprio quell'immagine potrebbe aver permesso a Halis di rintracciare Boran e di organizzare l'agguato costato la vita all'uomo. Anche Cihan resterà senza parole: per lui sarà la conferma che Halis è il principale responsabile della morte del fratello e che Fikriye, pur inconsapevolmente, potrebbe avergli fornito l'elemento decisivo per arrivare a Boran.