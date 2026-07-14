Le prossime puntate di Far Away, la serie in onda su Canale 5, saranno segnate dalle nuove anticipazioni sul duro scontro tra Şahin e Cihan. Spinto da Ecmel a rivendicare ciò che ritiene gli spetti di diritto, Şahin inizierà a muovere le sue pedine nell'ombra. Il suo obiettivo sarà ottenere il sostegno dei capi tribù, preparando una mossa destinata a riaccendere il conflitto con il rivale.

Anticipazioni Far Away: il piano segreto di Cihan contro la talpa

Mentre Cihan si trova a fare i conti con una talpa che continua a sabotare le spedizioni del clan, i suoi uomini non riusciranno a individuarne il responsabile.

Nonostante la preoccupazione dei collaboratori, il capofamiglia inviterà tutti a mantenere la calma: "Ho un piano. Quando sarà il momento, lo sapranno tutti".

Dal carcere, Ecmel contatterà telefonicamente il figlio Şahin per spronarlo all'azione, ordinandogli di stringere alleanze con le tribù e reclamare le terre degli Albora. Il giovane si metterà subito all'opera per ottenere quel consenso, deciso a sfruttare a proprio favore il caos nel clan rivale, dove la presenza della talpa sta rendendo ogni spedizione di Cihan rischiosa.

Cihan contro Şahin per il controllo delle terre

Forte dell'appoggio ottenuto durante l'incontro segreto con i capi tribù, Şahin si presenterà da Cihan per affrontarlo.

Prima ricorderà il legame che un tempo li univa, poi entrerà nel vivo della discussione: "Voglio la parte di mio padre delle terre degli Albora".

Cihan, però, respingerà la richiesta: "La terra non si divide". Şahin insisterà, sostenendo che metà di quei terreni appartengono già alla sua famiglia, ma Cihan resterà irremovibile: "Non te li darò. Non posso farlo".

Il ricatto di Şahin sulla vera identità della talpa

Şahin cercherà di sfruttare le difficoltà di Cihan, ricordandogli che il clan sta subendo gravi perdite perché qualcuno continua a passare informazioni ai nemici.

"Le tue spedizioni stanno fallendo. Hai le mani legate a causa della talpa", gli farà notare, prima di avanzare una proposta: "Io ti dirò chi è la talpa.

Tu, in cambio, mi darai quello che voglio".

L'offerta metterà Cihan davanti a un bivio: cedere alle richieste di Şahin pur di scoprire l'identità dell'infiltrato oppure continuare a difendere il controllo delle terre degli Albora, rischiando di alimentare ulteriormente la guerra tra le due fazioni.

Per scoprire come si evolverà lo scontro, l'appuntamento con le nuove puntate di Far Away è dal lunedì al venerdì su Canale 5. Inoltre, tutti gli episodi sono disponibili in streaming, in diretta o on demand, sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.