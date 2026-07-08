Ricardo supplicherà Cristobal di far tornare Pia a La Promessa nelle prossime puntate: "Amare è un peccato?", chiederà al maggiordomo.

Le anticipazioni rivelano che Cristobal non avrà intenzione di ascoltare Ricardo e gli ricorderà che il suo non è amore ma adulterio. Il signor Baeza chiederà l'aiuto di Alonso che però non potrà accontentarlo.

La fine di Pia e Ricardo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che tutto cambierà per Pia e Ricardo quando Cristobal vedrà il loro bacio. Il maggiordomo inizierà una vera e propria guerra contro gli innamorati e il suo unico scopo sarà dividerli.

Innanzitutto, Cristobal convocherà Ricardo e Pia nel suo ufficio e dopo averli rimproverati darà loro il suo verdetto: uno dei due dovrà lasciare il palazzo. Cristobal darà ai suoi collaboratori una settimana di tempo per decidere autonomamente chi andrà via, dopodiché sceglierà direttamente lui. Per Pia e Ricardo saranno giorni di angoscia, ma la situazione sembrerà risolversi grazie all'intervento di Manuel che impedirà a Cristobal di licenziarli. Il marchesino potrà vietare il licenziamento, ma non tutti i provvedimenti del maggiordomo che continuerà ad avere pieno potere sulla servitù. L'amante di Leocadia passerà al suo piano B umiliando Pia e Ricardo con i lavori più pesanti: i due servitori torneranno alle origini e agli inizi delle loro carriere svolgendo il lavoro di sguattera e garzone.

Questo, però, non basterà.

Cristobal severo e impassibile

Nelle prossime puntate de La Promessa, la vendetta di Cristobal non si limiterà ad assegnare i lavoro più umili a Ricardo e Pia. Il maggiordomo, infatti, farà passare qualche giorno e poi troverà il modo giusti per separare definitivamente i due amanti. Cristobal convocherà Pia e le dirà che deve urgentemente partire per la casa di alcuni duchi, suoi amici, che hanno bisogno di una cameriera. La domma proverà a sottrarsi ma sarà impossibile: sarà costretta ad allontanarsi da Lujan e dal suo amato bambino. Ricardo supplicherà Cristobal di ascoltarlo e riportare Pia a La Promessa: "Amare è un peccato?" gli dirà. I sentimenti, però, non faranno alcun effetto al maggiordomo che non avrà intenzione di far tornare Pia al suo posto e gli ricorderà che il suo non è semplice amore ma adulterio. All'uomo non resterà che chiedere aiuto ad Alonso che, sebbene dispiaciuto, non potrà fare niente per lui.