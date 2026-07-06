Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate che andranno in onda dal 13 al 17 luglio svelano che Ender, per mettere in atto il suo piano di vendetta contro Yildiz, spingerà il fratello Caner ad ingannare il suo caro amico Emir.

Ender vuole vendicarsi di Yildiz

Le anticipazioni delle puntate di Fordibben Fruit che andranno in onda da lunedì 13 a venerdì 17 luglio su Canale 5 prendono il via dalla messa in scena di Ender, pronta a tutto per vendicarsi di Yildiz, ritenuta colpevole a suo vedere di aver stretto i contatti con la sua nemica Sahika.

Ender fingerà di ammettere le sue colpe davanti ad Yildiz. Quest'ultima ingenuamente sarà felice per aver ritrovato la sua amica, ma in realtà ignorerà che il riavvicinamento di Ender nasconderà dei doppi fini.

In vista del matrimonio sempre più vicino con Halit, Yildiz incontrerà in un luogo appartato Kerim per comunicargli la sua scelta definitiva, cioè quella di non rivederlo mai più. Intanto, affinché la sua vendetta possa giungere a compimento, Ender spingerà suo fratello Caner ad ingannare il suo fidato amico Emir, con conseguenze che non tarderanno ad arrivare.

I piani di Mert e Kerim falliscono

I piani di Mert e Kerim falliranno improvvisamente ed inaspettatamente, proprio quando i due complici saranno sul punto di ottenere un prestito e portare a termine il loro lavoro.

Infine, Yildiz verrà convocata con una certa urgenza da Ender, Caner ed Emir. Dopo aver preso in giro Emir, infatti, Caner e Ender si prenderanno gioco anche di Yildiz mentendole e facendole credere che Sahika ha assunto un uomo per farla pedinare. La donna temerà che Halit possa scoprire del suo incontro con Kerim.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, Sahika ha tentato in tutti i modi di seminare discordia tra Yildiz, Ender ed Halit. Nel frattempo, il comportamento freddo di Erim è stato notato da Yildiz: il giovane le ha anche macchiato il vestito di proposito. A seguito di questo avvenimento, Erim si è trasferito a casa della madre. Halit, intanto, ha assunto un investigatore per dimostrare che la sua futura sposa si sta vedendo con Kerim. Il suo piano di vendetta però è stato mandato all'aria da Sahika.