Le anticipazioni della nuova serie turca L'Erede, che accompagna il pubblico di Canale 5 con 3 nuovi episodi ogni venerdi ci segnalano che la faida fra gli Yelduran e i Kordagli si farà sempre più aspra.Yildiz sarà costretta a scegliere fra la sua vita e quella di Serhat, mentre Yusuf verrà allontanato per sempre da Hatcik. Melek ritornerà nella villa di famiglia e Hilmi verrà chiamato in aiuto della famiglia Yelduran. Infine, Akif contrabbenderà opere d'arte sotto falso nome, facendo arrestare Serhat.

Serhat salva la vita a Yildiz

Yildiz troverà il coraggio di affrontare il padre che la metterà di fronte ad una terribile scelta: morire o uccidere Serhat per ottenere il suo perdono.

A quel punto, la donna cercherà il coraggio per portare avanti il terribile compito affidatole dal genitore per salvarsi la vita.

Disperata, si recherà in un posto isolato dove verrà raggiunta da Serhat a cui punterà una pistola per ucciderlo. Alla fine però non troverà il coraggio di sparargli e rivolterà la pistola su se stessa per togliersi la vita. Serhat se ne renderà conto e riuscirà a fermarla prima che si suicidi.

Yusuf subirà la punizione di Sultan

Akif incontrerà l'intermediario interessato ai reperti, presentandosi all'incontro con un nome falso, quello di Serhat. Non contento, l'uomo metterà in piedi al sud un vero e proprio mercato illegale di opere d'arte sempre con una falsa identità.

Gli uomini del vero Serhat lo verranno a sapere e organizzeranno un'imboscata per catturare icontrabbandieri senza però riuscirci.

Nel frattempo, Sultan punirà Yusuf per aver trasgredito al suo ordine di uccidere Sevde. Il giovane infatti non potrà più rivolgere la parola alla donna che ama, Hatcik, altrimenti verrà data in sposa ad un uomo di un altro villaggio. Melek verrà accolta con benevolenza alla villa di Sultan dove aiuterà la famiglia nella preparazione delle conserve.

Hilmi si occupa del caso di Serhat

La situazione precipiterà quando la gendarmeria scoprirà un deposito pieno di reperti archeologici illegali. A quel punto, Serhat verrà arrestato con accuse gravissime e condotto in carcere.

Superato lo shock iniziale, la famiglia, i conoscenti e i membri della comunità si raduneranno all'esterno della caserma per mostrare solidarietà per il prigioniero e avere dei chiarimenti. Hilmi prenderà in mano il caso mentre Melek e Yildiz saranno più che determinate ad andare a trovare Serhat in carcere.