Gli spoiler delle puntate turche di Forbidden fruit in programma a breve su Canale 5 raccontano che Halit otterrà l'affido esclusivo di Halitcan. Yildiz Yilmaz, a questo punto, si introdurrà di nascosto nell'abitazione dell'ex marito per vedere suo figlio. La donna sarà presto scoperta dal signor Argun, con il quale avrà una lite dalle drammatiche conseguenze.

Halit ottiene l'affido esclusivo di Halitan

Sahika, Ender e Yildiz saranno protagoniste di un violento scontro in casa di Halit. Qui si riaccenderanno vecchi rancori. Il pubblico assisterà ad un flashback dove il signor Argun otterrà l'affido esclusivo del piccolo Halitcan mentre Zehra diventare la moglie di Mert.

Quest'ultimo manderà Kerim tra le sbarre dopo essere diventato il braccio destro di Halit. Il signor Argun dimostrerà di avere sempre più fiducia in Mert, tanto da volerlo nominare come suo successore.

Il padre di Erim avvertirà il bisogno di ritirarsi dagli affari e per questo si prenderà una lunga vacanza di sei mesi affidando la gestione dell'azienda all'ex socio di Kerim. La decisione non piacerà a Ender e Sahika mentre Mert accetterà di corsa la proposta.

Argun cade dalle scale durante una lite con Yildiz

Le anticipazioni di Forbidden fruit previste a breve in televisione rivelano che Ender e Sahika proprietarie di metà dell'azienda Argun si recheranno da Halit per fargli cambiare idea. Intanto Yildiz chiederà ad Aysel di permetterle d'incontrare suo figlio.

La donna verrà sorpresa dall'ex marito, che si scaglierà furioso contro di lei. La discussione terminerà nei peggiori dei modi. Halit cadrà dalle scale, perdendo la vita dopo aver sbattuto la testa in un angolo. Ender, Sahika e Yildiz chiederanno ad Aysel di dire alla polizia che l'uomo è caduto dalle scale da solo per evitare complicazioni e poter partecipare al funerale, a cui interverranno anche Erim e Lila.

Yigit ha preso male la fine della storia con Lila

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden fruit che sono andati ad inizio luglio su Canale 5, Sahika e suo fratello hanno avuto una discussione su Yigit, il quale è apparso molto in crisi in seguito alla rottura con Lila, che ha deciso di lasciare la Turchia.

La darklady ha incoraggiato suo nipote a voltare pagina ma lui non ha voluto sentire ragioni. Halit, invece, ha invitato Kerim a cena per cercare di ricucire il rapporto. Il signor Argun è ancora all'oscuro che il suo dipendente ha una storia con Yildiz Yilmaz (Eda Ece). Allo stesso tempo, Ender ha nutrito dei sospetti su Kerim, tanto da iniziare ad indagare sul legame di lui con Ihsan. Infine Caner ed Emir hanno trovato Yigit ubriaco in un locale.