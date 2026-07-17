Quella che fino a poche ore fa era soltanto un'indiscrezione adesso è una notizia ufficiale: Anna Pettinelli non sarà professoressa della nuova edizione di Amici. Oggi, 17 luglio, Carlo Conti ha annunciato il cast di Tale e Quale Show 2026 e nella lista c'è anche il nome della speaker radiofonica che per tanti anni ha insegnato canto nella scuola di Canale 5.

Il futuro lontano da Amici

Per settimane si è vociferato del possibile addio di Anna Pettinelli ad Amici e in queste ore è arrivata la conferma: a partire dal 23 settembre la speaker radiofonica sarà concorrente di Tale e Quale Show.

Dopo un'edizione ricca di polemiche e tensioni, dunque, la donna ha scelto d intraprendere una nuova avventura e per farlo ha lasciato la cattedra che ha occupato per molti anni, quella di insegnante di canto della scuola più famosa d'Italia.

Tra circa due mesi, dunque, Maria De Filippi presenterà al pubblico colui/lei che prenderà il posto di Pettinelli nella commissione interna e che andrà ad aggiungersi ai riconfermati Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

La reazione degli utenti social

La notizia dell'addio di Anna Pettinelli ad Amici ha un po' sorpreso i fan, soprattutto la sua decisione di diventare concorrente dopo aver ricoperto il ruolo di docente di uno dei programmi più longevi e seguiti della tv italiana.

"Quindi lascia per Tale e Quale Show? Scelta azzardata", "Da professoressa a concorrente, mah", "Sarà in gara, è ufficiale", "Sicuramente ci regalerà tanti meme", "Per me ha fatto bene, ultimamente la trattavano malissimo ad Amici", "Sarà stata davvero una sua scelta?", "Potrebbero averla mandata via", si legge su X in queste ore.

La cosa di maggior rilievo: Anna Pettinelli lascia #amici per fare la concorrente a #taleequaleshow. Scelta obbligata o azzardata? 🤔 pic.twitter.com/ifIq6deDX6 — Fascia Protetta TV (@fasciaprotetta) July 17, 2026

I nomi dei possibili sostituti

Chi prenderà il posto di Anna Pettinelli nell'edizione 2026/2027 di Amici? Negli ultimi giorni sul web hanno impazzato soprattutto due nomi, ma per il momento si tratta solo di teorie tutte da verificare.

Alcuni fan sono convinti che ad occupare la cattedra di canto potrebbe essere Giordana Angi, ex allieva e collaboratrice del talent da diversi anni (soprattutto come vocal coach e autrice di testi), invece molti altri danno quasi per certo l'esordio di Amadeus accanto a Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.