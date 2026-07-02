Il canale televisivo Super torna nel network TV di De Agostini Editore dal 7 luglio. Questo annuncio segna un momento importante per l'offerta per bambini e ragazzi, con una programmazione che intende intrattenere, stimolare e informare. Super si reinserisce nel portfolio dei canali del gruppo, già affermato nel settore per i giovani.

Il nuovo palinsesto si concentrerà su contenuti originali, serie animate e live action, approfondimenti ed eventi speciali. La proposta mira a offrire qualità e arricchire le visioni dei ragazzi. La riapertura del canale, precedentemente chiuso, evidenzia una rinnovata attenzione verso il pubblico più giovane, con uno spazio dedicato all'apprendimento attraverso l'intrattenimento.

L'obiettivo è ispirare creatività, curiosità e spirito di collaborazione negli spettatori.

Il ruolo di Super nella TV per ragazzi

Super nasce come canale tematico, evolutosi nell'offerta per i più piccoli, distinguendosi per coniugare intrattenimento e contenuti educativi. Con questa decisione, De Agostini Editore, leader nell'editoria e nella produzione audiovisiva, rafforza l'impegno nella promozione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza. La riattivazione di Super dimostra costante sensibilità alle esigenze del pubblico giovane.

Nel corso degli anni, la programmazione di Super ha inclusoserie animate originali, prodotti internazionali, rubriche di approfondimento tematiche e servizi speciali per le famiglie.

Gli spazi dedicati a progetti divulgativi ed educativi hanno assicurato alla rete una posizione di rilievo nel panorama nazionale dei canali dedicati ai ragazzi.

L'offerta di De Agostini Editore per i giovani

Il ritorno di Super si inserisce nel più ampio contesto della TV tematica per bambini, dove De Agostini Editore è già presente con marchi consolidati come DeA Kids e DeA Junior. Questi canali offrono una vasta gamma di show, cartoni animati, giochi interattivi e serie educative, formando una proposta diversificata e aggiornata.

Gli investimenti nel settore sono stati incrementati per rispondere alle nuove sfide dall'evoluzione delle abitudini di fruizione dei giovani telespettatori. L'obiettivo è offrire una TV attenta ai valori di inclusività, creatività e apprendimento attivo, consolidando la reputazione di De Agostini Editore tra le realtà di punta nel settore dei media per bambini e ragazzi.