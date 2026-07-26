Mediaset ha svelato la programmazione di fiction per la stagione 2026/2027, un’offerta ricca di storie attuali, volti amati dal pubblico e nuove scommesse narrative. Tra i titoli di punta figura "Il mio nome è Carlo", un film TV dedicato alla vita di Carlo Acutis. Il giovane, interpretato da Samuele Carrino – già noto per il ruolo nel film "Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa" che ha affrontato il tema del cyberbullismo – fu un ragazzo milanese scomparso a soli 15 anni per una leucemia fulminante. È stato canonizzato il 7 settembre 2025 da Papa Leone XIV.

Diretto da Giacomo Campiotti e prodotto da Movie Magic International con Rti, il film esplora tre momenti della sua esistenza, dai 6 ai 15 anni. Lucia Mascino interpreta la madre, Antonia Salzano. La messa in onda è prevista per ottobre, in concomitanza con il ventesimo anniversario della sua morte, avvenuta il 12 ottobre.

Un altro protagonista di spicco è Can Yaman, che dopo aver lasciato "Viola come il mare", torna con la serie thriller "Il Labirinto delle Farfalle". Questa produzione, adattamento di una serie spagnola, si articola in quattro serate sotto la regia di Alberto Ruiz Rojo e Iñaki Peñafiel. Yaman veste i panni di Kaplan, un agente segreto modello che, tradito e accusato ingiustamente, diventa il ricercato numero uno in Spagna, lottando per dimostrare la sua innocenza.

Nel frattempo, "Viola come il Mare 3" prosegue con Francesca Chillemi e la novità di Rodrigo Guirao Diaz, che interpreta il nuovo ispettore capo di Palermo e vicino di casa della protagonista. La serie è prodotta da Rti e Lux Vide, con la regia di Alexis Sweet e Laszlo Barbo.

I ritorni e le nuove sfide della fiction Mediaset

La stagione segna il ritorno di Sabrina Ferilli nella seconda stagione di "A Testa Alta". Nel family drama, la Ferilli riprende il ruolo della preside Virginia, che dovrà affrontare il delicato tema del femminicidio. La trama si infittisce quando il figlio Rocco diventa il principale sospettato dell’omicidio di una ragazza. Sottotitolata "Il coraggio di una madre", la serie è diretta da Kiko Rosati e prodotta da Rti e Banijay Studios Italy, con messa in onda nella prima metà del 2027.

Vanessa Incontrada sarà protagonista di due nuove produzioni. La prima, "Erica – Un Detective per Caso", è l’adattamento di una serie francese ispirata ai romanzi di Camilla Läckberg. L’attrice interpreta una scrittrice di gialli in crisi creativa che, tornando a Piombino, in Toscana, si trova coinvolta in un delitto e sviluppa un legame con il poliziotto Leonardo (Francesco Scianna). La seconda, "Un Mondo Bellissimo", diretta da Monica Vullo e ambientata a Orvieto, vede la Incontrada nei panni di Paola, una madre che, insieme al marito Vittorio (Ettore Bassi), deve affrontare scelte difficili per i figli a seguito di un evento tragico.

Tra le altre proposte, Marco Bocci è il volto di "Alex Bravo – Poliziotto a Modo Suo", una serie in sei episodi diretta da Beniamino Catena e coprodotta da Rti e 11 Marzo Film, dove interpreta un poliziotto anticonvenzionale e intuitivo.

Anna Valle torna in "Una Nuova Vita 2" nel ruolo di Vittoria, una donna che, dopo essere stata ingiustamente detenuta, cerca giustizia per il figlio.

Un progetto di rilievo è "Madre Terra – Il Segreto delle Origini", diretto da Cinzia Th Torrini. La serie, ambientata tra Germania e Calabria, vede Elda Pardo nel ruolo di Caterina Fiume, una scienziata impegnata nello sviluppo di un innovativo farmaco antitumorale a base di bergamotto. A Castrocori, Caterina scopre frammenti del suo passato e un’intensa attrazione per Antonio Giuffridda (Cristiano Caccamo), produttore locale di bergamotto.

Infine, Mediaset ha annunciato progetti ancora top secret che vedranno protagonisti Gabriel Garko e Raoul Bova, volti storici della fiction italiana, con ulteriori dettagli attesi nei prossimi mesi.

La nuova stagione conferma l’attenzione per i temi sociali, le storie di forte impatto e la valorizzazione di attori amati dal pubblico, offrendo un palinsesto diversificato tra biografie, crime, drammi familiari e thriller.