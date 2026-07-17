Il pubblico di Netflix ha stabilito un nuovo record nella prima metà del 2026, totalizzando oltre 97 miliardi di ore di contenuti visti tra gennaio e giugno. Questo dato rappresenta il semestre con il più alto volume di visualizzazioni mai registrato dalla piattaforma. Il report “What We Watched”, pubblicato regolarmente da dicembre 2023, evidenzia come gli utenti globali si orientino sia verso le nuove uscite sia verso le stagioni precedenti delle serie, mantenendo una forte attrazione anche per i film originali offerti dal servizio.

Tra i titoli italiani di successo, spiccano “Il Falsario” con oltre 17 milioni di ore visualizzate e “Non abbiam bisogno di parole” che ha raggiunto 16,5 milioni di ore.

A livello globale, cinque delle dieci serie più viste hanno debuttato in questi primi sei mesi dell’anno. Tra queste, “Ovunque tu sia” (64 milioni di visualizzazioni) e “Lezioni vere” (48 milioni) sono entrate nella Top 10 a meno di un mese dal loro esordio. La serie più vista del semestre è stata “La sua verità” (104 milioni), affiancata da altri successi come “Fuga” (50 milioni) e “Due forze opposte” stagione uno (33 milioni), quest’ultima già confermata per una seconda stagione.

L'impatto delle nuove stagioni e i grandi ritorni

Il lancio di nuove stagioni si conferma un fattore determinante nell’amplificare la visibilità dei franchise storici. “Bridgerton” stagione quattro, rilasciata nella prima parte dell’anno, ha generato 100 milioni di visualizzazioni, quasi triplicando l’engagement complessivo anche delle stagioni precedenti e dello spin-off “La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton” rispetto al semestre precedente.

Complessivamente, l’intero franchise di “Bridgerton” ha totalizzato 180 milioni di visualizzazioni nei primi sei mesi del 2026.

Questo effetto traino ha coinvolto anche altre serie popolari: “One piece” ha ottenuto 69 milioni di visualizzazioni per tutte le stagioni, “The Night Agent” 63 milioni, “Virgin River” 54 milioni e “Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer” 59 milioni. Questi dati sottolineano un crescente interesse anche verso gli episodi precedenti delle saghe in seguito al debutto di nuovi capitoli.

Film originali, animazione e diversità linguistica

Nel panorama dei film originali, i titoli d’azione hanno registrato performance notevoli: “The Rip” (136 milioni di visualizzazioni), “Apex” (129 milioni) e “Thrash – Furia dall’oceano” (100 milioni).

“War Machine” si è distinto come il film più visto del semestre con 147 milioni di visualizzazioni. Anche i film d’animazione mantengono una posizione di rilievo: “Swapped – Al tuo posto” ha raggiunto 131 milioni di visualizzazioni ed è sulla buona strada per diventare il secondo film d’animazione originale più visto di sempre su Netflix, seguendo da vicino “KPop Demon Hunters” (130 milioni), che si mantiene tra i primi quattro titoli più popolari nonostante sia uscito oltre un anno fa.

Il successo si estende anche alle trasposizioni di opere letterarie, come “People We Meet on Vacation – Un amore in vacanza” (78 milioni) e “Creature luminose” (51 milioni), e alle commedie romantiche, tra cui “Office Romance” (58 milioni) e “Messaggi per Isabelle” (53 milioni).

Un dato significativo è che oltre un terzo delle ore di visione è dedicato a titoli in lingua diversa dall’inglese, con produzioni da Corea del Sud, Giappone e Spagna a guidare la tendenza, seguite da Italia, India, Sud Africa e altri paesi. Ciò conferma la crescente diversificazione dei gusti del pubblico globale.

L’analisi della prima metà del 2026 rivela, inoltre, un alto livello di coinvolgimento per eventi dal vivo, anime, documentari e contenuti dedicati a bambini e famiglie, a dimostrazione dell’ampiezza del pubblico raggiunto dalla piattaforma e della varietà dei generi più apprezzati dagli abbonati.